Večina ljudi zna impulze svoje agresivnosti kontrolirati (zavirati), takšne osebnosti kot na primer Putin ali v preteklosti Stalin (tudi Hitler, to nesposobnost lahko pripišemo tudi mnogim absolutističnim vladarjem iz prejšnjih stoletij) pa ne. Te osebe postanejo brezobzirne, pravimo, da gredo prek trupel. Le majhen korak stran pa je struktura osebnosti (dobrega) vojskovodje. Značilno za take ljudi je, da so ljudje v njihovih očeh zgolj tako imenovani kanon futer (vseeno, ali so to mali ljudje vojaki ali civilisti). Za te in zgoraj omenjene oblastnike velja, da delujejo v skladu z načelom, da cilj opravičuje sredstva.

Ne bi utrujal z naštevanjem ljudi – oblastnikov (ne samo na državnem, tudi na nižjih ravneh, ali če si le prizadevajo prigrebsti na oblastno raven). Tudi med našimi osamosvojitelji jih najdemo (čeprav oni to interpretirajo v smislu, da so znali pograbiti izjemen zgodovinski trenutek). In predvsem, da oni delujejo proaktivno.

Navrgel vam bom nekaj potez Janeza Janše (in trenutne slovenske oblasti). Spomnite se, da se je Janša (pa ne samo enkrat) zameril Putinu. In zdaj, ko je prisilno našel prostovoljca za domnevno diplomatsko misijo v Kijevu – ali ni to še najbolj podobno temu, kar delajo bikoborci: mahajo biku pred očmi z rdečo cunjo? Kaj hitro lahko torej postanemo Ukrajina. Spomnite se tudi drugih, tako imenovanih pogumnih in proaktivnih potez Janše (že med osamosvojitveno vojno, pa zdaj z idejo, da bi moral Nato zapreti zračni prostor nad Ukrajino). Mahanje biku z rdečo cunjo: to je torej proaktivno delovanje.

Spomnite se tudi, da je Janša Donalda Trumpa razglasil za zmagovalca predsedniških volitev v ZDA (še preden so tam končali preštevanje glasov). In nastopal z enako retoriko kot Trump v odnosu do protikandidata. In ni, po nepisanih merilih odnosov med državami, čestital zmagovalcu ameriških volitev. Le kako se zdaj gledata v Bruslju (ko je tja prišel Biden)?

Skrb pa vzbuja možnost, da tako kot Trump tudi Janša ne bi priznal rezultatov volitev 24. aprila. Kaj bo napadel takrat? Parlament (kot Trump kongres)? Ali bo sposoben ravnati demokratično (kakor se spodobi v 21. stoletju)? Pred časom sem na tejle strani že izrazil bojazen, ali je sploh sposoben biti demokrat (24. julija 2020).

Aja, glede vojne v Ukrajini. Če ne drugega, preberite pismo Polone Jamnik, bolj zvedavi si preberite o razmerah v Ukrajini, ki so privedle do invazije (in že prej do priključitve Krima). Ali poglejte z načinom »zamujeno« prvi prispevek v TV-oddaji Preverjeno v torek, 22. marca. Ali pa si zamislite, da imate nekje na deželi hišico z vrtom in soseda, ki pa po vašem okusu ni preveč v redu (vendar je možno njegovo obnašanje tolerirati v imenu dobrososedskih odnosov). Vaš sosed namreč že več let zapored »pozablja« svoje obljube, da bo dober sosed, in vas ignorira. Nazadnje grozi, da bo na svojem postavil krematorij za sežiganje odpadkov. Vi pa se zavedate, da bodo saje iz tega krematorija padale po vaših pridelkih. In na vseh možnih organih, sodiščih in institucijah urgirate, da mu tega ne bi dovolili. Pa vas tudi oni ignorirajo in soseda celo podpihujejo, da ima na svojem pravico delati kar koli. Kaj bi torej vi storili, če pa vam je na miren način onemogočeno soseda orazumiti, da naj si ta krematorij izbije iz glave (in si omisli kakšno drugačno obrt, takšno, ki ne bo kvarno vplivala na vaše posevke)?

Uroš Blatnik, Ljubljana