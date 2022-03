Živali kot politična bitja

Društvo za dobrobit živali je ob pomoči nekaj sorodnih organizacij poizvedovalo, kakšen je odnos političnih strank do živali. Ker »živali – domače, rejne in divje – so člani naše skupnosti in kot formalno priznana čuteča bitja politični subjekti naše družbe«. Nekaj strank je odgovorilo na njihova vprašanja, nekaj pa jih je to temo preprosto ignoriralo. Morda niso znale odgovoriti na preprosto prvo vprašanje ankete: Kakšno je vaše stališče do odnosa živali kot čutečih bitij?