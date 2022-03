Pijana in brez gum

Začetek tedna se za voznico osebnega avtomobila ni začel nič kaj prida, a je bila za to kriva čisto sama. Pravzaprav bi se lahko njeno divjanje v zgodnjih jutranjih ponedeljkovih urah končalo tragično tako zanjo kot za koga drugega, a se na srečo ni. Na poti med Levcem in Teharjami je povzročila kar dve prometni nesreči, za seboj pa puščala pravo razdejanje. Najprej je zapeljala skozi krožišče, trčila tako v robnik kot v prometni znak in odpeljala dalje. Morda sploh ni opazila. V naslednjem krožišču pa sta ji z avta odpadli dve gumi, a se gospa še vedno ni pustila motiti. Ustavili so jo šele šentjurski policisti. In da, prav ste ugotovili – bila je opita. Za volan seda vse več pijanih voznikov, opozarjajo policisti, kar potrjujeta tako statistika kot policijska poročila. V Lenartu so denimo prejšnji teden v zaradi slabosti (alkohola?) v bolnišnico odpeljali 43-letno žensko, ki je skozi mesto vozila kar po pločniku. Na srečo ni nikogar povozila.

Zažgal avto

Izjemno nevaren za promet je bil tudi 29 let star voznik, ki je pred dnevi jezil črnomaljske policiste. O njegovi nezanesljivi vožnji po Semiču jih je obvestil občan. Nemudoma so se odpravili na lov nanj in ga kmalu izsledili. Gospodič je vozil twinga brez registrskih tablic, za svetlobne in zvočne signale policije pa se ni menil. Stopil je na plin in se jih skušal rešiti. Potem se je zgodil preobrat – moški je na neki točki avto ustavil, ga zažgal in pobegnil. Gasilci so hitro opravili svoje delo in požar pogasili, policisti pa bodo mladeniču, ki je vozil tudi brez vozniškega dovoljenja, izdali plačilni nalog za številne kršitve, katerih vsota presega tri tisočake.

Zafrčkal ves plen

Hrvaški policisti so na osnovi tiralice na avtocesti prijeli 30-letnika, ki so ga iskali zaradi več kaznivih dejanj. V začetku januarja je s pištolo v rokah od blagajničarje v kazinoju v domačem kraju Novi Vinodolski izsilil 2400 evrov, teden dni kasneje pa se je na enak način lotil še menjalnice, kjer mu je delavka v strahu za življenje iz sefa izročila nekaj manj kot 18.000 evrov. Do aretacije je okradel še trgovino, iz katere je odnesel dva kartona cigaret in 460 evrov, potem pa se malce umiril in si odpočil. Vlomil je v apartma in v njem nekaj časa živel. Podobno je storil že enkrat lani, ko je bival v tuji hiši. Zanimiv pa je zaključek zgodbe – ropar je namreč ves denar, šlo naj bi za okoli 36.000 evrov, zafrčkal pri igrah na srečo. Te mu gredo očitno še manj od rok kot kazniva dejanja.

Dosmrtna zaloga alkohola

Za odtenek spretnejši pri nečednostih pa je bil njegov rojak iz Zadra, saj so ga ulovili šele po enajstih mesecih kriminalistične preiskave. Štiridesetletnik je bil zaposlen v podjetju, iz skladišč katerega je od aprila lani do marca letos izginilo ogromno pijače. Možakar si je očitno delal dosmrtno zalogo alkohola, saj mu je uspelo izmakniti za neverjetnih 46.000 evrov steklenic. Kako to, da ga niso zasačili, še ni znano. Mi pa upamo le, da ni storil enako kot junak naše prejšnje zgodbe in nakradene robe »porabil« sam.

Ne tako nujna vožnja

Policisti od pijanih voznikov slišijo vse mogoče izgovore. A ta, ki jim ga je naložila 29-letna Britanka Elizabeth, ni povsem vsakdanji. Policisti so mamo dveh otrok ustavili, ko je pijana divjala in vijugala po cesti. Pri sodniku za prekrške je mlada podjetnica priznala krivdo, a da je imela za vožnjo pod vplivom alkohola prav poseben razlog. Tisti večer je skrb za dojenčka prepustila svoji mami, sama pa se odpravila k prijateljici na steklenico vina. Po nekaj kozarcih jo je mama poklicala, da ima težave. V ozadju je slišala sinov jok. Zaradi napada tesnobe in posttravmatske stresne motnje (bila je v nasilni zvezi) je takoj skočila za volan, da bi ga čim prej objela. Na taksi v času nerazumnosti sploh ni pomislila. Policist je pričal, da je bila Elizabeth v pridržanju dobre volje, da je zaradi alkohola težje govorila, a dojenčka ni omenila niti enkrat. Sodišče je odločilo, da njena pot ni bila tako nujna, spoznalo jo je za krivo, ji naložilo denarno kazen ter za več kot leto dni prepovedalo vožnjo. x