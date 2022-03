V operaciji Ludus II, usmerjeni v trgovanje s ponarejenimi igračami in drugimi predmeti, so zasegli več kot pet milijonov nevarnih igrač, ki bi na trgu dosegle vrednost dobrih 18 milijonov evrov. Operativni del akcije je potekal od lanskega oktobra do konca letošnjega januarja. Vodile so jo španska civilna garda, tamkajšnji nacionalna policija in carinski organi ter romunska policija, koordiniral pa Europol. Skupno je sodelovalo 21 držav, tudi Slovenija.

Med zaseženimi igračami so sestavljanke, videoigre in sorodni izdelki, družabne igre in igre s kartami, otroške punčke in lutke iz znanih televizijskih serij, kocke ter oblačila in dodatki znanih blagovnih znamk. Gre za nevarno blago, ki predstavlja tveganje za zdravje, na primer zaradi izpostavljenosti kemikalijam, zadušitvi, električnemu udaru, poškodbi sluha in nevarnosti požara. Preiskovalci so med operativno fazo poskušali izslediti nezakonite pošiljke in skladišča, na katere so postali pozorni po preiskavah različnih spletnih trgovin (pod drobnogled so jih vzeli več kot 70). Večina ponarejenih igrač je bila uvoženih iz Azije, in to v EU, Veliko Britanijo in ZDA. Ugotovili so kršitve pravic intelektualne lastnine, pomanjkanje oznak CE in izjav EU o skladnosti, prisotnost nevarnih snovi. Pravosodnim organom so ovadili 99 oseb, 1460 pa upravnim zdravstvenim organom. »Zaprli« so 30 spletnih mest.

Tako je denimo italijanska finančna policija v deželah Lazio in Kampanija zasegla veliko količino nelegalnih sestavljank iz azijskih držav. Shranjene so bile v dveh skladiščih. Francoska carina je prekinila redno dobavo ponarejenih igračk, ki so jih prodajali prek znane spletne trgovine. V preiskavi, poimenovali so jo Pokezone, so odkrili veliko količino spornih proizvodov, ki so jih prodajali na notranjih trgih Francije in šestih drugih držav, je sporočil Europol.

Ludus I

Gre za že drugo operacijo te vrste, prva je potekala od sredine oktobra 2020 do konca januarja lani. Takrat so preverjali 51 spletnih trgovin, opravili več kot 4700 inšpekcij in zasegli pet milijonov igrač, vrednih okoli 16 milijonov evrov. V laboratorijih so testirali več kot 44.000 vzorcev. Aretirali so 11 ljudi, 82 pa so jih prijavili policiji. Zasežene so bile zelo raznovrstne igrače, večina, 60 odstotkov, igrač za malčke. Kar pomeni, da so ponarejevalci povsem brezkompromisni in so njihova tarča najbolj ranljivi. Tradicionalnih igrač, kot na primer orožja, žog in podobnega, je bilo 12 odstotkov, namiznih iger osem odstotkov. Elektronske igrače so bile med tistimi, ki so bile zasežene redkeje. Večina igrač je tudi takrat izvirala iz Azije, so pa poročali tudi o nekaterih spornih pošiljkah iz Severne Amerike, z Bližnjega vzhoda in znotraj Evrope.

Pogosto so na embalažah manjkale pomembne informacije, od navodil do tega, za koliko stare otroke je igrača primerna. Le redko je bil označen material, iz katerega je narejena. Med drugim so zaradi nevarnosti zadušitve v Italiji zasegli 2800 otroških lutk, v Belgiji pa 8000 avtomobilčkov. Več kot 5000 plastičnih igrač, zaseženih v Španiji, je vsebovalo nevarne kemikalije. Več elektronskih naprav, zasegli so jih v različnih državah, je presegalo dovoljeno mejo glasnosti in bi lahko trajno poškodovale otrokov sluh.

Trgovanje z nelegalnimi igračami zadnja leta predstavlja vse večji problem. Leta 2019 so bile na četrtem mestu najpogosteje ponarejenih izdelkov, zaseženih na zunanjih mejah EU. Med 193 igračami brez blagovne znamke, naključno kupljenih v spletnih trgovinah, jih kar 97 odstotkov ni ustrezalo strogim pravilom EU o varnosti igrač, je ugotovila evropska študija iz leta 2020. Kar 76 odstotkov med 134 varnostno testiranimi igračami pa je bilo nevarnih za otroke. Lani so podobno raziskavo naredili Britanci. Testirali so 255 igrač, kupljenih v spletnih trgovinah. 88 odstotkov jih je bilo nelegalnih, 48 odstotkov pa nevarnih otrokom.