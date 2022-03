Šok pred dirko F1: raketni napad v bližini Džede

Eksplozija in ogromen oblak dima v bližini dirkališča v Džedi sta sprožila nove pomisleke o dirki svetovnega prvenstva formule 1 v Savdski Arabiji. Danes sta na programu dva prosta treninga, na prvem je bil najhitrejši Charles Leclerc, jemenski uporniki Hutiji pa so sporočili, da so danes znova napadli tovarno v lasti naftne družbe Aramco.