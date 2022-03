S pogorišča manjše stanovanjske hiše v romskem naselju pri Stranski vasi, ki je pogorela v četrtek zvečer, se je včeraj zjutraj še vedno valil dim. Na kraju požara so bili gasilci, pa tudi policisti in kriminalisti. A ogenj je že opravil svoje. Hiša je pogorela, prav tako osebni avto pred njo. Regijski center za obveščanje je sporočilo o požaru dobil v četrtek malo po peti popoldne. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Stopiče, Stranska vas, Šmihel in Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so pogasili tri gospodarska poslopja pri hiši, medtem ko hiše in osebnega vozila zaradi nevarnosti eksplozije niso gasili.

Zažgal, da se ne bi vrnili

»Ko so prišli, smo jim povedali, da je v hiši bomba in da naj nikar ne hodijo vanjo, da se jim ne bo kaj zgodilo,« je pripovedoval petnajstletnik iz ene od sosednjih hiš. Kaj se je sploh zgodilo? Kdo je zažgal hišo? »Jaz sem jo zažgal, potem ko so mi napadli očeta. Vzel sem kantico z gorivom, polil in zažgal,« je prostodušno priznal. Toda zakaj, ga vprašamo. »Da se ta družina ne bi vrnila, saj nam že več mesecev grozijo,« je dejal.

Požig je bil po pripovedovanju sosedov le posledica že prej tlečega spora in krvavega obračuna med dvema družinama. »Že več mesecev nam grozijo, nas napadajo. Včeraj so mi napadli moža in ga ustrelili v roko. Zdaj je v bolnišnici,« je hitela pripovedovati 32-letna Radmila Brajdič. Po njenih besedah se je vse začelo pred petimi meseci, ko so se njeni otroci in otroci sosednje družine Hudorovičevih v šoli stepli. Od takrat si njeni otroci ne upajo več v šolo, niti petnajstletnik, ki je obiskoval srednjo šolo Grm Novo mesto.

V četrtek popoldne naj bi se Radmilin mož Dejan Hudorovič odpravil k teti na drugo stran naselja. »Naenkrat so ga napadali, cela družina se je spravila nanj. Tepli so ga s sekirami, koli, palicami, otroci so vanj metali kamne. Celo njihov enajstletnik je imel v roki sekiro. Ko je Dejan že ležal na tleh, ga je Slavko Hudorovac hladnokrvno ustrelil v roko, malo pod ramo,« je pripovedovala Radmila Brajdič, mati šestih otrok. »Nato so pobegnili, mislim da k sorodnikom v Črnomelj, mi pa smo zažgali hišo,« je dodal petnajstletnik.

Je streljal stari znanec policije?

Po besedah Brajdičeve naj bi moža napadla družina Tineta Hudorovca, Slavkovega brata, streljal pa naj bi Slavko, stari znanec policije. »Štirikrat doslej so nas že napadli. Grozili so, da bodo postrelili naše otroke. Slavko je pred leti že streljal na eno družino,« je dejala. Po naših neuradnih podatkih naj bi policija enega osumljenca s četrtkovega dogodka že pridržala.

V Policijski upravi (PU) Novo mesto so z informacijami precej skopi. V četrtek malo pred 17. uro so na številko 113 prejeli obvestilo o pretepu in streljanju in na kraj dogodka takoj napotili policiste, ki so vzpostavili javni red in mir, reševalci pa so oskrbeli moškega s poškodovano roko in ga odpeljali v bolnišnico. Policisti nadaljujejo ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja. »Po prvih ugotovitvah naj bi prišlo do spora, pretepa in uporabe strelnega orožja med osebami, ki se med seboj poznajo. Ogled požarišča bodo kriminalisti opravili takoj, ko bodo razmere to dopuščale. O ugotovitvah bodo po končani preiskavi seznanili pristojno tožilstvo,« so še sporočili iz PU Novo mesto. x