Podnebnim protestom so se pridružili tudi mladi v Avstraliji. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je več sto mladih protestiralo pred prostori avstralskega premierja Scotta Morrisona. Protestniki, ki so zahtevali dejanja v boju proti globalnemu segrevanju sveta, so se sprehodili tudi po ulicah Sydneyja.

V Manili na Filipinih so podnebni protesti po poročanju britanskega Guardiana sovpadali z volilno kampanjo, pri čemer so aktivisti zahtevali konec vlade Rodriga Duterte ter boljše odločanje, kar se tiče podnebja. Več shodov je bilo tudi v Bangladešu, kjer so zahtevali zaustavitev financiranja nove termoelektrarne.

Protestnike po celem svetu je združeval slogan Planet pred profit, gibanje Petki za prihodnost pa je izpostavilo, da podnebne težave predstavljajo razredne težave. »Najbogatejši odstotek kapitalistov mora biti odgovoren za svoja dejanja in namerno ignoranco. Njihov dobiček je naša smrt. Njihov dobiček je naše trpljenje,« so po poročanju britanskega časnika v gibanju zapisali v sporočilu za javnost.

V Evropi so bili številni shodi povezani tudi v vojno v Ukrajini. Nekaj sto mladih, ki se je na protestnem shodu zbralo v Bolzanu, se je tako po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa z minuto molka spomnilo tudi žrtev vojne v Ukrajini.

Protesti so potekali tudi v Bruslju, Aachnu, na Dunaju in Škotskem, kjer so v Glasgowu aktivisti postavili blokado pred pisarnami prevozniškega podjetja, ki je povezano z Rusijo, in zahtevali, da se ustavi prevoz goriva, ki poganja invazijo na Ukrajino. Med drugim so se štirje protestniki priklenili na kolesa, eden pa na jeklenko.

Da mora planet imeti prednost pred kapitalom, je bilo danes mogoče slišati tudi v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Po poročanju Guardiana pa za razliko od preteklih shodov tokrat v Londonu ni bilo organiziranega večjega skupnega podnebnega štrajka.

Začetek svetovnega gibanja Petki za prihodnost (Fridays for future) sicer sega v leto 2018, ko je s petkovimi demonstracijami začela švedska najstnica Greta Thunberg.