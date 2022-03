Namenjena je polnjenju detergenta za ročno pomivanje posode z aloe vero in limeto, univerzalnega tekočega detergenta za pranje perila z aloe vero, tekočega detergenta za pranje barvnega perila s sivko in žajbljem ter univerzalnega tekočega detergenta brez dišav za pranje perila. Praške za perilo in za ročno pomivanje posode je možno natočiti v embalažo za večkratno uporabo.

Z uporabo polnilnice detergentov prispevamo k zmanjšanju plastičnega odpada in odplakovanju kemikalij v vodo, saj so vsi detergenti Planet Pure 100 odstotno biorazgradljivi in iz sestavin rastlinskega izvora ter ne vsebujejo palminega olja in sulfatov.

V prodajalni dm kupci pred prvo uporabo kupijo prazno embalažo. Vsaka plastenka je namenjena svoji vrsti detergenta, na voljo so štiri embalaže za štiri različne detergente - plastenka z vijoličasto etiketo je namenjena za tekoči detergent za pranje barvnega perila, plastenka z zeleno etiketo za univerzalni tekoči detergent, medtem ko je plastenka z modro etiketo namenjena za detergent Sensitive, ki je brez parfumov. Za bio tekoči detergent za pomivanje posode je na voljo le ena embalaža, ki pa jo prepoznate po značilnem pokrovčku. Na zaslonu kupec izbere želeni detergent, ga natoči v embalažo in sledi navodilom ter na koncu izdelek plača na blagajni. tj