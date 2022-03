Izbranih bo osem nagrad v sedmih kategorijah: in sicer najboljši ekološki kmetovalec in kmetovalka, najboljša ekološka regija, najboljše ekološko mesto, najboljšimi ekoregija, najboljše ekološko malo in srednje veliko podjetje, najboljši trgovec z ekološko hrano na drobno in najboljša ekološka restavracija.

Kot je spomnil komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski, so nagrade napovedali že v lanskem akcijskem načrtu za razvoj ekološke proizvodnje. "Danes so postale resnične," je dejal ob odprtju prijav. Ekološka proizvodnja ima po komisarjevih besedah potencial, da naš prehranski sistem postane bolj odporen in trajnosten.

Rok za oddajo prijav je 8. junij, razglasitev nagrad pa bo na ekološki dan EU, 23. septembra, so pojasnili v Bruslju.