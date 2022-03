Upokojitev tehnike

Upokojevanje tehničnih sredstev naše ljudske policije in armade je postalo že nekoliko bizarno. Že dejstvo, da lastniki tehničnih sredstev – v tem primeru policija – uporablja izraz upokojevanje, kaže na čuden odnos do nežive tvarine. Nikogar še nisem slišal reči, da je doma upokojil svoj pralni stroj ali avto, pač pa se ga človek znebi na smetišču ali ga proda komu, ki misli, da zadeva še ni odslužila svoj namen. In ko avto konča na smetišču, mu nihče ne bere hvalospevov, čeprav je morda v tem avtu nastalo novo življenje, ali se zgodilo kaj epohalnega … Konec uporabnosti je pač konec uporabnosti. Povsod, le ne pri nas.