19. februar 2012, Oberstdorf

Naši so v svetovnem pokalu prvič zmagali z moštvom na letalnici v Oberstdorfu na Bavarskem. Jasno, šlo je za presenečenje, a če pogledamo štiri skakalce, ki so se uvrstili na vrh, so stvari jasne ali kar logične. Naš najboljši je bil takrat še ne 20-letni Peter Prevc, ki je poletel 225,5 metra, sledil mu je Jurij Tepeš z 218 metri, 209 jih je prispeval Robert Kranjec, Jure Šinkovec pa 189,5. Mimogrede, zaradi slabega vremena so opravili samo en skok in Slovenija je zbrala 732,5 točke, Avstrija je v zelo zvezdniški postavi (Morgenstern, Koch, Kofler in Schlierenzauer) zaostala za manj kot točko, bolj zadaj so ostali Norvežani s Fannemelom, Velto, Hildejem in Bardalom ter Nemci, za katere so skakali Wank, Neumayer, Freitag in Freund. Peti na letalski tekmi so bili takrat še zelo solidni Čehi, šesti Poljaki, za katere sta že skakala Stoch in Zyla, sedmi Japonci, osmi Rusi, deveti Francozi, deseti Finci in zadnji Kazahstanci.

11. januar 2013, Zakopane

Druga slovenska zmaga se je zgodila na skakalnici na Poljskem, ko so naši za devet točk premagali ravno Poljake. Naš najboljši je bil Robert Kranjec, sledili so Miran Tepeš, Jaka Hvala in seveda Peter Prevc. Za Poljake so bili dobro v igri Zyla, Kot in Stoch, slabše pa je skakal Mietus. Bolj so zaostajali Avstrijci, takrat že s Stefanom Kraftom, a brez Schlierenzauerja. Četrti so bili Nemci, šele sedmi so bili Norvežani, so pa v tistih časih ekipo nabrali Italijani, ki so z osmim mestom premagali Fince in celo Japonce.

9. februar 2013, Willingen

Slovenska reprezentanca je v sezoni 2012/2013 kar trikrat zmagala v ekipnih tekmah za svetovni pokal. Drugo zmago je osvojila v nemškem Villingenu. Postava je bila enaka kot v Zakopanah, konec koncev ne gre menjati ekipe, ki zmaguje. Robert Kranjec, Miran Tepeš, Jaka Hvala in Peter Prevc, ki je imel najdaljša skoka na tekmi (143 in 142 metrov), so konkurenco, druge Norvežane, z najboljšim Andersom Bardalom, premagali za 18 točk. Sledili so Nemci in Avstrijci. Na zadnje, 12. mesto so se plasirali Korejci, ki so skakali 40 metrov manj kot naši.

23. marec 2013, Planica

Na zaključku, na velikanki, je prišlo v slovenski reprezentanci do rahle spremembe. Jako Hvalo je zamenjal Andraž Pograjc, kar stanja na lestvici ni spremenilo: na tekmi je bil naš najdaljši Jurij Tepeš z 223 metri, a so naši dobili tekmo samo za 10 točk, tudi zato, ker je pri Norvežanih blestel Bardal z 230 metri, ki pa je na srečo z drugim skokom 199,5 metra marsikaj zapravil. Tretji so bili Avstrijci, četrti pa Poljaki. Na tekmi je nastopilo devet reprezentanc, Američani so izpadli po prvi rundi, osmi Italijani pa so za našimi zaostali za kar 380 točk.

23. november 2013, Klingenthal

Tudi sezono 2013/2014 so naši začeli bleščeče, zmagali so na ekipni tekmi v nemškem Klingenthalu. Namesto Andraža Pograjca se je v postavo vrnil Jaka Hvala. Na tekmi, na kateri se je pomerilo kar 14 reprezentanc, so izpeljali le eno serijo, v kateri so naši za 12 točk premagali nemško moštvo. Naš najboljši je bil Robi Kranjec. Mimogrede, za Nemce je nastopil Karl Geiger, ki je bil tudi najboljši v ekipi. Sledili so Japonci, Poljaki, Avstrijci … Na zadnje mesto so se uvrstili Kazahstanci, presenetljivo so jih prehiteli tudi Korejci.

18. januar 2014 Zakopane

Za drugo in zadnjo zmago v sezoni so se naši spet vrnili v poljske Zakopane in še drugič zapored zmagali na tem prizorišču: za nekaj manj kot 12 točk so premagali nemško reprezentanco, tokrat brez Karla Geigerja, a z rosno mladim Andreasom Wellingerjem. Pri naših je tokrat Jako Hvalo zamenjal izvrsten Jernej Damjan, ki je bil najdaljši od naših, a je bil po točkah boljši v moštvu zanesljivi Peter Prevc. Nastopilo je deset moštev, tokrat brez Koreje, tretji so bili Avstrijci, četrti Poljaki, peti Norvežani in šesti Čehi.

31. januar 2015, Willingen

Naši skakalci so kar eno leto čakali na novo zmago, na štirih tekmah zapored so dosegli le eno tretje mesto, in sicer v Zakopanah januarja 2015, ter se tekmo kasneje vrnili v velikem slogu. Na Mühlenkopfschanze je ob Petru Prevcu (naš najboljši na tekmi), Miranu Tepešu in Jerneju Damjanu skakal Nejc Dežman, in to uspešno. Naši so kar za 26 točk premagali Nemce, ki so imeli šibko točko v mladem Markusu Eisenbichlerju. Nastopilo je enajst reprezentanc, zadnji so bili Poljaki, z diskvalificiranim Kamilom Stochom, ki je oblekel napačen dres.

21. marec 2015, Planica

Zaključek sezone 2014/2015 je bil, kot je v navadi, v znamenju tekem pod Poncami. Naš kvartet so sestavljali Jurij Tepeš, Anže Semenič, Robert Kranjec in Peter Prevc. Slovenci so avstrijsko reprezentanco, v kateri je bil najboljši Stefan Kraft, v zgolj eni seriji premagali za velikih 43 točk. Najdaljši na tekmi je bil Jurij Tepeš z 237,5 metra, nastopilo je osem reprezentanc, zaostanek zadnjih, Čehov, za našimi pa je bil skoraj 200 točk ali skok z okoli 200 metri in dobrimi ocenami.

6. februar 2016, Holmenkoln

Na skakalnici v Oslu je domačine navadno težko premagovati, a je slovenski reprezentanci to uspelo v sezoni 2015/2016, ko so se na vrh podali Domen in Peter Prevc ter Jurij Tepeš in Robi Kranjec. Nasproti so jim stali ravno Norvežani v postavi Daniel-Andre Tande, Anders Fannemel, Johann Andre Forfang in Kenneth Gangnes. Naši (najboljša sta bila brata Prevc) so tekmo dobili z 32 točkami prednosti. Med devetimi reprezentancami so bili tretji Japonci, zadnji deveti, brez finala, pa so ostali Švicarji na čelu s Simonom Ammannom.

16. marec 2019, Vikersund

Več kot tri leta naši niso dosegli nobene zmage. Veselili so se na norveški letalnici, ki je imela v času, ko smo tole pisali, v rokah še vedno tudi svetovni rekord v poletih (253,5 metra). Naši so nastopili z bratoma Domnom in Petrom Prevcem, Anžetom Semeničem in Timijem Zajcem. Ekipe, ki so sledile, so imele zelo podobne postave kot v današnjih dneh, drugi Nemci so imeli v skupini Schmida, Freitaga, Geigerja in Eisenbichlerja, tretji Avstrijci pa Hayböcka, Aschenwalda, Huberja in Krafta. Še to: pri vseh enajstih zmagah je v naši ekipi nastopil Peter Prevc.