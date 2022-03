S svetom je marsikaj narobe

Bližal se je koncert glasbene šole, Martinov tretji. Že tedne je pridno vadil izbrano klavirsko skladbo in vsakič, ko je povabil starša, da mu prisluhneta, sta navdušeno ploskala – odlično mu je šlo. A ko je napočil četrtek, je fanta pograbil nemir. Vse ga je bolelo: vrat, glava, trebuh, mišice. Nič mu ni teknilo, vse mu je šlo na živce. Ko se je približala peta ura, ga je mama Tina opomnila, da mora od doma. Ves nejevoljen je pograbil superge in znenada prasnil v jok. Tresel se je, hlastal za zrakom in ni in ni slišal materinih besed: »Ne skrbi, vse bo v redu.«