Avtokratski politiki so razgaljeni

Ko danes ob ukrajinski krizi številni večji in manjši evropski in slovenski avtokratski politiki poskušajo skriti svojo jastrebjo čud – ali se pri tem celo pačijo v miroljubne golobice – jim je treba nastaviti ogledala. Verjamem, da se ob uzrtju lastne podobe lahko marsikateri od njih zdrzne ali zgrozi. Podoba je do obisti razgaljena, do obisti prepoznana in prav nobenega dvoma ni, da se je njena izprijena grotesknost zarila globoko v dušo tudi slovenskega volilnega telesa. Če je na primer populistični vodja italijanske desničarske stranke in donedavni italijanski minister za notranje zadeve Matteo Salvini s svojo hinavščino doživel ledeni tuš v Przemyslu, ni razloga za dvom, da to isto čaka tudi druge politične mrhovinarje, ki danes krožijo in poskakujejo okoli krvaveče Ukrajine. Čeprav se pri tem pačijo v golobice. Resnična čud populističnih, na klerikalizem, nacionalizem, policijsko ali vojaško brutalnost, izključevanje drugače mislečih in sploh na rušenje demokratičnih standardov oprtih evropskih avtokratov je namreč odločilno razkrinkana. In pred to čudjo pač niti v Evropi niti v Sloveniji ni več mogoče mižati.