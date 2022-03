Če ne greste na volitve,

bo to en glas več za tiste,

ki volilno propagando financirajo z denarjem,

ki ga bodo moral vrnit svojim tujim gospodarjem.

Ker niso vsi isti.

Eni spoštujejo ustavo in zakon

in odstopijo, kadar naredijo napako.

Niso vsi isti.

Eni znajo pojasnit izvor premoženja

in niso žaljivi do nasprotnega mnenja.

Niso vsi isti,

ne odstavljajo vsi strokovnjakov, ker jim ne paše resnica.

Niso vsi isti,

vsi se ne vtikajo v delo tožilcev, da jih ne bi doletela pravica.

Niso vsi isti.

Niso v vseh državah namesto virusa preganjali svojih nasprotnikov.

Niso vsi isti.

Niso v vseh državah zlorabljali epidemije za posle svojih podpornikov.

Niso vsi isti.

Ne bi vsi v času, ko je ogrožena sociala,

kupili oklepnih vozil in transportnega letala,

namenjenih misijam v tujih državah.

Niso vsi isti.

Niso vsi za svoj žep med vojno prodajali orožja Hrvatom.

Niso vsi isti.

Vsi ne rihtajo poslov z državo svojim bratom

in vodstva v nadzornih svetih svojim advokatom.

Niso vsi isti.

Nimajo vse stranke v svojih vrstah ljudi, ki so ženskam sovražni.

Niso vsi isti.

Niso vsi za prepoved splava in za ponovno uvedbo smrtne kazni.

Niso vsi isti.

Ne vidijo vsi v medijih le propagande in piara

in niso vsi svobodni zato, ker je proces proti njim zastaral.

Veliko je razlik in niso vsi barabe,

zato niso vse možnosti na volitvah slabe.

Ker niso vsi isti. In če volitve res ne bi nič spremenile,

ne bi mafijske sile dveh Kennedyjev, Allendeja in Đinđića ubile.

Niso vsi isti in letošnje volitve

so pomembne, ker so zadnja pot do rešitve

iz blata v katerem vse več mladine

v Sloveniji ne vidi več svoje domovine

in beži tja, kjer je bolj važno, da kaj znaš,

kot to da si ubogljivo in koristoljubno naš.

Kar pa je za to vlado statistični uspeh, saj več ko gre mladih na tuje,

bolj se število brezposelnih v Sloveniji zmanjšuje.

Zato niso vsi isti in če ne greste na volitve,

bo to en glas več za tiste, ki Slovenijo gradijo

za tuje gospodarje in svojo provizijo.