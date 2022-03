Tretja svetovna specialna operacija

Vladimir Vladimirovič Putin je 14. junija 2018 sedel na častni tribuni Stadiona Lužniki v Moskvi. Poleg predsednika Ruske federacije je sedel savdski princ Mohamed bin Salman. Z dveh tribun nižje sta bila videti sijajen par. Skupaj sta obvladovala svetovni trg nafte in plina in kljub slabemu slovesu krvoločnih in nedemokratičnih vladarjev ju je morala globalna politika jemati resno. Svet se premika z njunima nafto in plinom, v vojni in miru. In ker so zdaj na vrsti novi prevodi Leva Nikolajeviča Tolstoja, tudi v Specialnih operacijah in miru.