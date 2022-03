Ne zaupajte strankam, če ponujajo …

Čim bolj se bližajo volitve, tem bolj so stranke prisiljene razgaljati svoj odnos do številih vprašanj in dilem, ki mučijo volivce, in tem manj je možno slednje osvajati zgolj z lepimi frizurami, obrazi in srajcami. Na žalost pa iz svoje dolgoletne kariere ekonomista, ki se pojavlja v javnosti, vem, da so volivci še vedno občutljivi na privlačne in leporečne, a napačne fraze, ki jih je mogoče osramotiti le z zelo strokovnimi argumenti, ki pa jih celo izobražen človek težko razume. Takih fraz in idej je največ prav na področjih ekonomije in ekonomike. Zato poskusimo na kratko označiti vsaj nekaj strankarskih programskih parol, ki jim volivci ne bi smeli zaupati, če želimo sebi dobro.