Diplomacija v času vojne

Rusko-ukrajinska vojna temelji na napačnih predpostavkah tako ene kot druge strani. Putin je vojaško podcenil ukrajinsko vojsko, politično je podcenil njihovega predsednika Zelenskega, geopolitično pa EU in Nato. Zelenski je podcenil Putinovo odločnost, da s silo doseže svoje cilje, in precenil pripravljenost mednarodne skupnosti (Nato in EU), da se aktivno angažira v vojni. Vojna v Ukrajini je nova, velika vojna globaliziranega sveta 21. stoletja, v kateri vojaška in politična/diplomatska/ekonomska dimenzija potekajo vzporedno, brez jasne ločnice ali prioritete.