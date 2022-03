Goran Vojnović: Zaman ste rušili

»Oblast resnično podpira maksimalno 15-17 odstotkov ljudi, vsi ostali pa so ali proti ali pa so ravnodušni. In zdaj se odvija vojna za te ravnodušne ljudi, za to sivo cono.« Tako je Svetlana Aleksijevič v začetku leta opisala dogajanje v Belorusiji. Vsaka podobnost z razmerami drugod po vzhodni in tudi srednji Evropi seveda ni naključna in tudi ne presenetljiva.