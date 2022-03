Med čim tokrat zares izbiramo

Dejstvo, da si je slovenski premier Janez Janša čez noč izmislil potrebo po urgentnem imenovanju tako imenovanega začasnega odpravnika poslov, ki ga bo Slovenija poslala na vroče vojno območje v ukrajinsko prestolnico Kijev, in to, da so na ta diplomatski položaj čez noč imenovali doslej povsem neznanega junaka, »prostovoljca«, podpolkovnika Slovenske vojske Boštjana Lesjaka, je skupaj z Janševim skrivnostnim vlakovnim potovanjem v središče ruske invazije ultimativen dokaz popolne politične zmede, ki trenutno vlada v vrhu slovenske politike. Zmede, ki mora tudi zadnje omahljivce 24. aprila napotiti na parlamentarne volitve, saj bodo te, kot smo v Dnevniku že večkrat zapisali, odločilna izbira o prihodnji slovenski politično-demokratični usmeritvi.