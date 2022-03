Sporočilo bratrancu v Moskvi

Mnogi Rusi in Ukrajinci so povezani, ne le prijateljsko, ampak sorodstveno. Družinske vezi so pogoste, številni imajo prednike in sorodnike v obeh državah. V teh dneh smo zato priče najbolj žalostnim in pretresljivim zgodbam, saj so se člani ene družine nenadoma znašli na nasprotnih straneh.