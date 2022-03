Na tej kliniki je delal tudi kirurg Frank Gerow, ki je raziskoval vsadke, s katerimi je želel ženskam po porodu popraviti nekoliko povešene prsi. Ta zdravnik je Timmie predlagal, da ji poveča prsi, v kar je privolila pod pogojem, da ji obenem popravi ušesa, ki so ji štrlela. V dveurni operaciji so tako prvič vstavili silikonske implantate. Poskusno in brezplačno. Timmie je tako postala prva ženska na svetu, ki so ji s plastično operacijo povečali prsi. Sama je povedala, da je bil uspeh operacije potrjen, ko so moški na ulici začeli žvižgati za njo. Čez slabih deset let pa so se začele težave. Timmie je vedno bolj bolel prsni koš in kljub jasnemu vzroku je kirurg Frank Gerow zavračal vse obtožbe ter zanikal kakršnokoli možnost, da bi imela Timmie težave zaradi njegovih vsadkov. Ni bila edina s težavami in bolečinami. Številne ženske so se zato odločile za tožbo, a se jim Timmie ni pridružila. Kljub bolečinam se tudi ni odločila za operativno odstranitev silikonskih vsadkov. V zvezi s tem je le izjavila, da je ponosna na to, kar je naredila, da je ponosna, ker je bila prva. Prav posebne sreče pa ji večje prsi niso prinesle, saj je vedno težko živela. Nekajkrat se je poročila in na koncu je še pri 75 letih delala v nočni izmeni v domu ostarelih, da je lahko vzdrževala družino z desetimi otroki.