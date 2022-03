To pomeni, da jim njihovi starši ne morejo zagotoviti osnovnih dobrin, kot so hrana, obleka in topel dom. Kot otrok je bil Marcus eden izmed njih. »Vem, kaj pomeni biti lačen,« je povedal. Obiskoval je šolo, v kateri je skoraj tretjina otrok, tudi on sam, dobivala brezplačne obroke hrane. Njegova mama se je trudila in delala cele dneve, da je sestavila mesec z mesecem. In ona je bila tista, ki je šla in prepričala vodilne v Manchester Unitedu, da so ga sprejeli na mladinsko nogometno akademijo, čeprav je bil leto dni premlad. Sprejem je pomenil, da je bolje jedel, da je imel vsak dan tri obroke. Marcus nikoli ni pozabil na ta leta borbe in pomanjkanja in zdaj se že nekaj let trudi, da bi vsi otroci, ki so med šolskim letom upravičeni do brezplačnega obroka hrane, le-tega prejemali tudi v času počitnic. Med pandemijo je razširil delitev hrane revnim otrokom. Prispeval je veliko denarja v sklade, ki jih je v ta namen sam ustanovil, in pritegnil k temu plemenitemu dejanju še mnoge, tudi javne osebnosti, ter toliko časa vztrajal, da je vlada sprejela njegov predlog. Uspelo mu je. Marcus Rashford je za svojo dobrodelnost iz rok princa Williama prejel red britanskega imperija, kraljica Elizabeta II. pa ga je odlikovala z medaljo za služenje državi. Priznanji je Marcus podaril materi Melanie, ki je vzgajala njega in njegovih pet bratov ter sester.