Kot so danes sporočili z Občine Vrhnika, so na ogledu z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom 8. marca ugotovili, da gre za večje onesnaženje, ki se je širilo proti potoku Podlipščica. Prijava onesnaženja ob Kompostarni Rosa s strani občanov pa se po njihovih navedbah ni zgodila prvič.

»Predelava bioloških odpadkov v kompost je dejavnost, ki jo nedvomno potrebujemo, vendar ne na način, kot se to izvaja v Kompostarni Rosa na Vrhniki,« so opozorili in napovedali, da si bodo še naprej prizadevali, da bodo pristojni vse kršitve ustrezno sankcionirali, pri čemer sodeluje odvetniška pisarna, ki občino zastopa v zadevi Kemis.

Analiza potrdila, da gre za resno onesnaženje

Kot so pojasnili glede vode v jarku ob Kompostarni, je hitra analiza intervencije pokazala, da gre za gnojnico iz bližnje njive, ker pa so bile tam PVC-vrečke, kar je značilno za odpadke iz kompostiranja, je občina analizo naročila še pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano ter Nacionalnem inštitutu za biologijo. Ta je potrdila, da gre za resno onesnaženje, so izpostavili.

Prve delne analize nacionalnega laboratorija so pokazale, da »se obravnava izredno obremenjeno vodo« in da je obremenjenost na dolvodnem merskem mestu znatno večja od obremenjenosti na gorvodnem merskem mestu. Na rezultate celotne analize občina še čaka.

V nacionalnem inštitutu so ocenili, da je voda v kanalu dolvodno od Kompostarne zaradi organskih snovi in morebitnih drugih toksičnih snovi, ki bi jih pokazala kemijska analiza, drastično spremenjena. »V njej nismo našli niti diatomej, ki bi omogočile kakovostno oceno fitobentosa s trofičnim in saprobnim indeksom po metodologiji, ki so pokazatelji sprememb v segmentu hranil in organske obremenjenosti vodotoka,« so zapisali.

Predlagali so, da se jarek v čim krajšem času in po možnosti pred večjim deževjem očisti, da ne bi prišlo do prenosa ogromne količine hranil dolvodno in s tem do negativnega vpliva oz. ekološke škode na primarne producente v vodotokih dolvodno. V primeru povečanih količin hranil v počasi tekočih vodnih telesih lahko pride tudi do prekomerne namnožitve strupenih cianobakterij, so opozorili.

V Zavodu RS za varstvo narave so na poziv občine za strokovno oceno zapisali, da je glede na ribjo populacijo sulca jasno, da je poseg, ki vodi v slabšanje stanja vodnega ekosistema Podlipščica - Ljubljanica, v nasprotju z zakonodajo. »Pomen ohranjanja primernih drstišč na Podlipščici je nujen za dolgoročno ohranjanje ugodnega stanja ne le sulca, pač pa tudi drugih kvalifikacijskih vrst območja Natura 2000 Ljubljansko barje,« so poudarili.

Prijava onesnaženja ob Kompostarni Rosa se je zgodila tudi leta 2020, voda v jarku je na takrat posneti fotografiji podobna sedanjemu onesnaženju, so zapisali na občini in spomnili, da so v primeru Kompostarne Rosa ob pomoči občanov sprožili več inšpekcijskih postopkov, na podlagi katerih so bile ugotovljene kršitve okoljevarstvenega dovoljenja, posebej pa po njihovih navedbah izstopa odlaganje v Kamnolomu Mivšek v lanskem letu.