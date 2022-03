Gibanje, ki je nastalo po zgledu mednarodnega gibanja Petki za prihodnost (Fridays for Future), je zahteve, s katerimi bi po njihovem prepričanju lahko izšli iz okoljske krize, oblikovalo na petih marčnih podnebnih skupščinah, ki so potekale v Ljubljani, Mariboru, Kopru in prek spleta.

V gibanju so pred shodi poudarili, da niso generacijsko gibanje in da k sodelovanju vabijo vse, saj je pomembno, da gibanje postane množično. Med pripravami na vseslovenske shode so sicer nagovarjali predvsem dijake, študente in delavce, ki so po njihovem mnenju najmanj krivi za podnebne spremembe, a ob tem plačujejo najvišjo ceno.

Pri zahtevah so se osredotočili »na zeleni prehod, na tranzicijo od fosilnega kapitalizma v neko sonaravno, bolj solidarno in enako družbo«. Ob tem poudarjajo, da mora biti zeleni prehod pravičen in ambiciozen ter da naj tisti, ki so krizo povzročili, zanjo še plačajo.

Zahteve so usmerjene v državo, saj je ta po njihovem mnenju edina, ki ima moč, da poseže v trenutni sistem.

Današnji shodi so del globalnih podnebnih protestov, ki jih pripravlja gibanje Petki za prihodnost. Potekajo na več kot 600 lokacijah po svetu - v Sloveniji na ljubljanskem Kongresnem trgu, mariborskem Trgu svobode in koprski Taverni -, prisotni pa na njih zahtevajo, da se planet in delovne ljudi postavi pred dobičke.