Državna volilna komisija je na četrtkovi seji sprejela odločitev, da bodo volivke in volivci, ki bodo na dan državnozborskih volitev v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, imeli poleg glasovanja po pošti tudi možnost glasovanja na domu. V tem primeru bodo morali vlogo za glasovanje na domu okrajni volilni komisiji oddati najpozneje 20. aprila do 24. ure.

Na Inštitutu 8. marec so izrazili skrb, da nekateri volivci ne bodo mogli oddati svojega glasu. Poraja se jim vprašanje, kaj to pomeni za vse, ki jim bodo okužbo potrdili po 20. aprilu. »Kot to razumemo mi, ti volivci pravzaprav ne bodo mogli oddati svojega glasu,« je na novinarski konferenci dejala Kristina Krajnc z inštituta.

Pri tem so izpostavili še prakso iz tujine in poudarili, da je več evropskih držav volivcem v primeru okužbe s covidom-19 vseeno omogočilo sodelovanje na volitvah.

Na novinarski konferenci so še opozorili, da je bila v četrtek prijava na glasovanje iz tujine onemogočena že pol ure pred iztekom roka, kar so označili za kršenja volilne pravice.

Iz DVK so sporočili, da so z napako, do katere je prišlo zadnjo uro pred iztekom roka za oddajo vloge, seznanjeni. Pojasnili so, da je prišlo do sistemskega izpada zaradi napačne nastavitve časovnega okna v računalniškem programu. Volivkam in volivcem so se za napako opravičili in jim zagotovili, da bodo njihove vloge, ki so prispele sinoči med 23. in 24. uro, upoštevane kot pravočasne.