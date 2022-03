ZDA so se zavezale, da EU zagotovijo dodatnih 15 milijard kubičnih metrov utekočinjenega zemeljskega plina v tem letu kot nadomestilo za ruski plin. Za naprej pa si bo Evropa prizadevala za stabilno dobavo ameriškega plina najmanj do leta 2030. Ciljajo na približno 50 milijard kubičnih metrov na leto, je povedala von der Leynova, ki je danes skupaj z Bidnom podala ustno izjavo za javnost. Na novinarska vprašanja nista odgovarjala.

Ameriški predsednik je po pogovorih s predsednico komisije pozdravil prelomne načrte unije za odpravo odvisnosti od ruske energije do leta 2027 in izpostavil, da je treba evropsko odvisnost od ruskega plina zmanjšati čim prej, čeprav bo stalo. EU mora po njegovih besedah čim prej storiti dvoje: zmanjšati odvisnost od ruskega plina in obenem zmanjšati odvisnost od plina na sploh.

ZDA in Evropska komisija sta objavili tudi skupno pisno izjavo za javnost o evropski energetski varnosti, v kateri se zavezujeta k zmanjšanju evropske odvisnosti od ruske energije, najostreje obsojata rusko invazijo Ukrajine ter izpostavljata skupni cilj zagotavljanja energetske oskrbe EU in Ukrajini. »Energetska varnost in vzdržnost EU in Ukrajine sta bistveni za mir, svobodo in demokracijo v Evropi,« piše v izjavi.

EU in ZDA so se dogovorile tudi za takojšnjo vzpostavitev posebne delovne skupine o energetski varnosti, ki ji bosta sopredsedovala predstavnik Bele hiše in predstavnik predsednice komisije. Skupina bo bdela nad uresničevanjem omenjenih ciljev, v prvi vrsti za zagotovitev dodatnih 15 milijard kubičnih metrov ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina uniji v tem letu.

Komisija si bo skupaj s članicami unije prizadevala za zagotovitev stabilne dobave ameriškega plina do najmanj leta 2030, in sicer za približno 50 milijard kubičnih metrov na leto, pri čemer naj bi pri ceni utekočinjenega plina za EU upoštevali dolgoročne tržne temelje, ravnotežje med povpraševanjem in ponudbo ter skupni cilj podnebne nevtralnosti, še piše v skupni izjavi.