Po navedbah ukrajinskega generalštaba so se nekatere ruske enote, potem ko so izgubile več kot polovico vojakov, začele umikati v Rusijo. Večina front je en mesec po začetku vojne sicer zamrznjenih. Ruski vojaki še naprej blokirajo Sumi in Harkov, kjer domnevno pripravljajo novo ofenzivo na bližnji Izjum, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Moskva naj bi še vedno vzdrževala kopensko povezavo med rusko regijo Rostov na meji z Ukrajino in priključenim polotokom Krim, še dodajo v štabu.

Po oceni britanskih tajnih služb so se ukrajinske sile osredotočile na pomembnejše logistične cilje na območjih, ki jih nadzoruje Rusija, med drugim ladje in skladišče orožja na območju Berdjanska. To bi ruske sile lahko prisililo v okrepitev obrambe svojih oskrbovalnih linij, so v četrtek sporočili z britanskega obrambnega ministrstva.

Rusi uničili največje vojaško skladišče nafte v bližini kijeva

Rusija sicer še naprej izvaja napade. Uspelo jim je uničiti največje vojaško skladišče nafte v bližini Kijeva, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. Ponoči pa so ruske sile na obrobju mesta Dnipro po navedbah lokalnih oblasti zadela vojaško enoto.

Naj pa bi imele ruske sile težave z uspešnostjo svojih raket, ki naj bi bila le okoli 40-odstotna, pri ostalih pa naj bi imeli težave z izstrelitvijo oz. naj te ob trku ne bi eksplodirale, navaja tiskovna agencija Reuters neimenovane predstavnike ZDA.

O obstreljevanju poročajo tudi z območja v bližini Černobila. Generalni direktor Agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je sporočil, da naj bi ruske sile streljale na ukrajinske točke v mestu Slavutih, česar pa ni uspel potrditi. Ogroža pa to predvsem zaposlene v nuklearki in njihove družine, je dodal.

Proruski separatisti na vzhodu Ukrajine pa trdijo, da je ukrajinska vojska obstreljevala mesto Zolote na območju Luganska, pri čemer so poškodovali stanovanjsko hišo.