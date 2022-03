Junak tekme je bil Alex DeBrincat, ki je v kazenski strelih edini zatresel mrežo, pred tem pa je v rednem delu dosegel gol in podajo, kar je uspelo tudi Patricku Kanu. Colin Delia je za Chicago ubranil 43 strelov, tudi štiri Kopitarjeve.

»Cilja nismo dosegli, nismo zmagali, a glede na potek tekme smo lahko zadovoljni tudi s točko. Trikrat smo zaostajali, a po zaostanku vselej dobro reagirali in izenačili,« je po tekmi dejal Danault, ki je v letošnji sezoni že pri 21 golih, kar je tudi njegov rekord.

Kralji, ki držijo šesto mesto na lestvici zahodne konference, bodo naslednjo tekmo igrali v soboto, gostili bodo Seattle.

Trije goli Pastrnaka za zmago Bostona proti Tampi

Tampa, branilka naslova prvakov severnoameriške hokejske lige, je na svoji 62. tekmi sezone zabeležila 17. poraz. V Bostonu je izgubila z 2:3, pokopal pa jo je češki hokejist David Pastrnak, ki je ob zmagi 3:2 dosegel vse tri gole za gostitelje. To je bil njegov 12. »hat-trick« kariere in drugi letos.

Odločilni gol je dosegel štiri minute in deset sekund pred koncem tekme. Pri vseh golih mu je asistiral Erik Haula.

»Mislim, da smo zasluženo zmagali. Bili smo boljša ekipa, občutek po zmagi nad dvakratnimi zaporednimi prvaki je enkraten,« je po tekmi dejal Pastrnak, ki se je s 36. golom v sezoni prebil med deseterico najboljših strelcev, trenutno je na šestem mestu, za najboljšim, Austonom Matthewsom zaostaja deset golov.

Boston je v vzhodni konferenci ostal na sedmem mestu lestvice, a zdaj za Tampo zaostaja le za točko, za New York Rangers in Torontom pa za dve.

Carolina, do danes vodilna ekipa vzhodne konference, je na domačem igrišču po kazenskih strelih izgubila proti Dallasu, pri kateremu je s 44 obrambami blestel vratar Scott Wedgewood, edini kazenski strel pa je zadel Tyler Seguin. Carolino je na lestvici zdaj spet prehitela Florida, potem ko je s 4:3 v gosteh ugnala Montreal. Claude Girouux je na svoji prvi tekmi pri panterjih, odkar je prestopil iz Philadelphie, v statistiko vpisal dve podaji, strelci golov pri zmagovalcih pa so bili Aleksander Barkov, Mason Marchment, Anthony Duclair in Sam Reinhart.

Na preostalih dveh tekmah je bil izid 5:2, New York Islanders so bili tudi po zaslugi dveh golov Brocka Nelsona pred svojimi navijači boljši od Detroita, Ottawa pa od Winnipega, dva gola je k zmagi prispeval Brady Tkachuk.