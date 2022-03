Izredni vrh za dokazovanje enotnosti

Voditelji članic zveze Nato so potrdili vojaško krepitev vzhodnega krila, se dogovorili o hitrejšem izpolnjevanju finančnih zavez in pozvali Kitajsko, naj Rusiji ne pomaga obiti sankcij. Nagovoril jih je ukrajinski predsednik Zelenski s prošnjo, naj dajo Ukrajini en odstotek tankov in letal.