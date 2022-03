Kaj naj Zahod sploh reče Zelenskemu

Kaj reči ukrajinskemu predsedniku, čigar država se na trenutno največji geopolitični prelomnici zaradi agresije ruskega predsednika spreminja v pepel in prah, je vprašanje preteklega meseca za vse voditelje zahodnega sveta. Kaj reči Volodimirju Zelenskemu, ki so mu ob grozečem padcu Kijeva v prvih dneh vojne ZDA ponujale prevoz na varno, torej z drugimi besedami hitro kapitulacijo Ukrajine, pa mu niti na pamet ni padlo, da bi svoj patriotizem in nalogo obrambe države žrtvoval za osebno varnost in morda lažje soočanje Zahoda s situacijo v Ukrajini, če bi Rusija tam namestila prorusko marionetno vlado in ne bi prišlo do spopada sedanjih razsežnosti.