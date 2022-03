Jedrski milijoni v roke Vizjakovih ljudi

Na Agenciji za radioaktivne odpadke so vendarle zavrnili več kot štirikrat višjo ponudbo od dovoljene za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, ki naj bi ga gradil konzorcij Riko, Kolektor CPG in CGP Novo mesto. Z novim razpisom in kasneje z dvestomilijonskim projektom se bo ukvarjala nova direktorica Petra Grajžl, ki bo na agencijo presedlala iz Vizjakovega kabineta.