Četrtkovo jutro se je v dolini pod Poncami pričelo sijajno. Že ob prvih poletih za uradni trening je bilo vzdušje v izteku odlično. Tradicionalno je bilo prisotnih veliko otrok, po uradnih podatkih se je zbralo trinajst tisoč obiskovalcev. Že ob nastopu slovenske nacionalne skupine je iz zvočnikov prvič zadonela Avsenikova Planica, ki jo zaigrajo za polet, daljši od 230 metrov. Uspel je Anžetu Semeniču. Temperatura ob skakalnici se je vse bolj dvigala, prav tako kot temperatura zraka. Na soncu je bilo tudi čez 20 stopinj Celzija, kar pa je začelo povzročati težave na zaletni smučini.

Lanišek takoj vedel, da bo letel daleč

Že ob koncu prvega uradnega treninga je bilo moč slišati pritoževanja številnih tekmovalcev, da zaletna smučina ne steče. V drugi seriji za trening pa je pri številki 15 vrag odnesel šalo. Avstrijec Jan Hörl se je spektakularno rešil in je preprečil hud padec. Trening je bil prekinjen, kvalifikacije pa prestavljene na 15. uro, ko je sonce že zahajalo in ni bilo več oprto v smučino. Številni otroci so še uživali na koncertu skupine Joker Out, nato so se šolski avtobusi odpravili proti domu in več tisoč otrok je ostalo brez ogleda kvalifikacij. Te so nato potekale brez težav in letalci so navduševali preostalo zbrano množico. »Že takoj, ko so delavci odkrili smučino, se je videlo, da so dobro opravili delo. Zdaj bo vse potekalo brez težav,« je po prekinitvi povedal predskakalec Vid Vrhovnik, ki se je prvi spustil po planiški letalnici po velikih težavah Avstrijca na treningu. Slednjega težave na treningu niso zmedle, saj je v kvalifikacijah poletel kar 232,5 metra in jih je končal na 13. mestu. »Po zadnjem skoku na treningu ni bilo lahko za mojo glavo. Zelo sem vesel, da sem še vedno tukaj, da morda nisem v bolnišnici. Skok v kvalifikacijah je bil nato res odličen,« je bil tudi še po kvalifikacijskem skoku vidno pretresen Jan Hörl.

Dolg premor in čakanje na kvalifikacije nista zmotila slovenskih orlov. Jutri bo na tekmi, ki se prične ob 14. uri, kar četrtina tekmovalcev Slovencev. V prvi seriji jih bo nastopilo deset. Več kot štiriurni premor so Slovenci izkoristili za druženje z navijači in krajši počitek v hotelu, nato so še enkrat več pokazali vse svoje znanje. Anže Lanišek je dobil današnji dvoboj s Timijem Zajcem in vpisal zmago. »Na treningu smučina ni stekla. Nato sem se malce družil z otroki, šel v hotel in celo malo zaspal. Skok v kvalifikacijah mi je nato zelo dobro uspel. Malce sem bil pozen na mizi, a sem takoj vedel, da bo šlo daleč,« je bil tudi po zelo dolgem dnevu še vedno nasmejan Anže Lanišek. »Opravil sem dva solidna skoka in sem bil ves čas zraven. To je odlična popotnica in grem lahko mirno spat,« je dejal drugi Zajc. Med deseterico so kvalifikacije zaključili še Peter Prevc (6.), Lovro Kos (7.) in Žiga Jelar (10.). Jutri bodo v vlogi tekmovalcev leteli še preostala brata Prevc, Cene in Domen, Bor Pavlovčič, Tilen Bartol in Anže Semenič. »Na velikanki ni lahko biti zbran celoten dan, tukaj delujejo drugačni pritiski. Me veseli, da je fantom to uspelo in so prikazali zelo lepe polete, ampak tekma se prične jutri,« je po zelo uspešnem nastopu slovenske ekipe stvari malce umirjal trener Robert Hrgota.

Dolhar: Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči

Razumljivo je bil veliko pozornosti po koncu napornega dneva deležen tudi vodja tekmovanja pod Poncami domačin Aljoša Dolhar. Bilo mu je žal otrok, ki so morali zapustiti prizorišče, a je hkrati dejal, da v žiriji niso mogli storiti ničesar drugače. »Veliko pozornosti smo namenili temu, da bi smučino senčili in bi nam omogočala varno izvedbo tekmovanja. Vedeli smo, da tukaj lahko nastopijo težave. Vsi naši ukrepi so bili izvedeni pravilno, a pri tako ekstremnih razmerah enostavno ne moreš storiti nič. Na koncu smo videli krasne kvalifikacije in mislim, da je bila naša odločitev pravilna,« je na kratko stanje smučine opisal vodja tekmovanja. Jutri, ko bo tekma na sporedu popoldan, podobnih težav ne pričakujejo, nove pa se obetajo v soboto in nedeljo. »Sobota bo zagotovo problematična. Trenutno velikih izboljšav ne moremo narediti, a imamo pripravljen rezervni načrt,« se podobnih vremenskih pogojev v preostanku tekmovalnega konsa tedna zaveda Aljoša Dolhar.

Čeprav se je temperatura okoli poldneva dvignila tudi čez 20 stopinj Celzija, to niso bile ekstremno drugačne razmere, kot so jih v Planici organizatorji že vajeni. V preteklosti takšnih težav z naletom ni bilo. »Težava je v UV-sevanju in ne visokih temperaturah. Zgodilo se nam je še to, da na naletu ni bilo nobenega vetra, ki bi te žarke odganjal in se je sonce povsem oprlo,« še pojasni Dolhar.