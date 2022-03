Da bo Slovenija predvidoma v tem tednu v Ukrajino poslala svojega diplomatskega predstavnika z ekipo, je premier Janez Janša prek Twitterja napovedal v nedeljo. Zunanji minister Anže Logar je v ponedeljek to potrdil in napovedal, da bo Slovenija v Kijev poslala odpravnika poslov.

Kasneje se je potem izkazalo, da so prostovoljca, ki bo prevzel nalogo, našli na obrambnem in ne na zunanjem ministrstvu. V medijih so se nato začela tudi ugibanja o konkretnih imenih, ki pa jih uradno doslej ne na MZZ, ne na Morsu in ne v kabinetu premierja niso ne potrdili ne zanikali.

TV Slovenija in portal N1 sta v sredo zvečer poročala, da naj bi se po neuradnih informacijah v Ukrajino kot začasni odpravnik poslov odpravil podpolkovnik Slovenske vojske Boštjan Lesjak. Po ruski zasedbi Krima leta 2014 je bil po informacijah N1 kot civilna in ne vojaška oseba v Ukrajini že član opazovalne misije Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

Ker ga mora na misijo skladno z zakonom o zunanjih zadevah napotiti zunanje in ne obrambno ministrstvo, so ga morali pred odhodom premestiti in naj bi bil zato že nekaj dni zaposlen na MZZ.

Po današnjih besedah Müllerja na Radiu Slovenija »je to uslužbenec, ki je bil prej na ministrstvu za obrambo, trenutno je na ministrstvu za zunanje zadeve«. Kot je sicer še dejal, je »predstavnik Republike Slovenije, ki odhaja v Kijev, diplomat, je zaposlen na ministrstvu za zunanje zadeve, odhaja v Kijev kot diplomatski predstavnik in bo v stiku tako z veleposlanikom, ki je na Poljskem, kot z zunanjim ministrstvom z namenom, da omogoči komunikacijo med Kijevom in Slovenijo in vsemi ostalimi«.

Spomnil je tudi, da tam ne bo edini predstavnik, saj je v Kijevu vseskozi »veleposlanik Poljske in verjetno še kakšni drugi lokalni predstavniki ali pa kdorkoli drug na nižji ravni izmed ostalih držav«.

Premier Janša je medtem popoldne ob prihodu na vrh EU v Bruslju glede predstavnika Slovenije, ki odhaja v Kijev, potrdil, da je bila odločitev že sprejeta in da »je ime že znano«. Obenem se je zahvalil vsem, ki so se javili za to nalogo in da jih je bilo kar nekaj. »Gre za pristojnost ministra za zunanje zadeve. Po zakonu o zunanjih zadevah lahko minister v izrednih razmerah pošlje odpravnika poslov. To se je že večkrat zgodilo. Tu ni treba nobenih urgentnih podlag. Dejstvo je, da je treba dati glas tudi diplomaciji. Govoriti o predlogih in rešitvah po telefonu iz Ljubljane ali Bruslja je eno, prizadevati si za to iz Kijeva, kjer so tudi ukrajinski sogovorniki s stališči, ki se običajno ne komunicirajo prek telefonov ali na daleč, je pa nekaj drugega,« je še dejal.

S tem se je premier med drugim odzval na očitke iz opozicije, da z imenovanjem odpravnika poslov ni bil seznanjen državni zbor.

Za diplomatskega predstavnika se je prijavil tudi Janez Kopač

Za odpravnika poslov v Ukrajini se je prijavil tudi nekdanji okoljski minister iz vrst LDS Janez Kopač, trenutno direktor sekretariata Energetske skupnosti na Dunaju. A glede na informacije, da bo misijo vodil vojak, Kopač meni, da se v Kijevu vzpostavlja »vojaška služba«, v kateri pa da ne želi sodelovati.

Kopač je v izjavi, ki jo je poslal STA, potrdil zapis na portalu medija Nova 24 TV, kjer so ob sklicevanju na »dobro obveščene vire« objavili, da se je na poziv, da se iščejo prostovoljci za diplomatsko misijo v Kijevu, prijavil tudi sam.

Kopač je do te izbire Boštjana Lesjaka zelo kritičen. »S svojo pripravljenostjo za odhod v Kijev sem morda povzročil spremembo v vladnem stališču, ki po novem ne želi več začasnega odpravnika poslov temveč vojaškega odpravnika poslov,« je zapisal.

»Dejansko sem se javil kot prostovoljec, ker vlada ni našla nikogar drugega, ukrajinski prijatelji pa so imeli z napovedjo Janeza Janše o diplomatskem predstavniku določena pričakovanja. Verjetno sem med redkimi Slovenci, ki so dnevno povezani s Kijevom in Ukrajino in osebno poznam vse ukrajinske politične akterje ter bi na mestu začasnega odpravnika poslov morda lahko koristil tako Ukrajini, kot Sloveniji,« je še zapisal in izrazil prepričanje, da je z delovanjem v Ukrajini v preteklih devetih letih »bistveno pripomogel k njeni proevropski usmeritvi«.

»Imenovanje vojaškega odpravnika poslov pa sledi drugi logiki. Navsezadnje je (ruski predsednik Vladimir) Putin v Ukrajino poslal množico vojaških odpravnikov poslov. V taki vojaški službi vsekakor ne bi želel sodelovati,« je dodal.

Objavil je tudi pismo premierju in zunanjemu ministru Anžetu Logarju in izpostavil, da je kot direktor evropske Energetske skupnosti zelo veliko časa preživel v Ukrajini, ki je ena od članic te skupnosti. »Med drugim sem koordiniral priprave na sinhronizacijo ukrajinskega elektroenergetskega sistema z evropskim kontinentalnim sinhronim območjem.«

Kot zatrjuje, je »stkal odlične odnose« s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim in njegovim predhodnikom Petrom Porošenkom ter predsedniki vlad in drugimi. »Moja podpora ukrajinski suverenosti in nacionalnim interesom je nedvoumna in javno znana. Lahko rečem, da sem v Ukrajini medijsko zelo prepoznaven. Govorim tudi rusko in imam zadostno znanje ukrajinskega jezika za osnovno sporazumevanje,« je sporočil Janši in Logarju in izrazil pripravljenost, da bi »kot slovenski državljan lahko dostojno predstavljal interese Republike Slovenije in EU v Ukrajini«.