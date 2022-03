Daniel Andre Tande, norveški smučarski skakalec: Za trenutek sem si želel skočiti že letos

Ta konec tedna bo v Planici minilo eno leto od hudega padca norveškega letalca Daniela Andreja Tandeja. Norvežan je lani svoje bivanje v Sloveniji nehote podaljšal, saj je teden dni preživel v ljubljanskem kliničnem centru. Njegova nadaljnja športna pot je bila nekaj časa pod vprašajem, a 28-letni Norvežan se ni vdal in se je vrnil v velikem slogu. Celotno sezono je bil član norveške ekipe za svetovni pokal, v katerem je zbral že 169 nastopov, 26-krat je stopil na zmagovalni oder, osemkrat na najvišjo stopničko. Nepričakovano je slavil tudi letos na domači tekmi v Oslu, brez strahu pa je nastopil tudi na letalnici v Vikersundu. Po domačem svetovnem prvenstvu v poletih so se z ekipo odločili, da letošnjo sezono predčasno zaključi in je v Planici zgolj gledalec.