Čistilne akcije so zaradi več obiska v naravi nujne

Tako kot vsako leto med 22. marcem, svetovnim dnevom vode, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje, bodo v okviru pobude Za lepšo Ljubljano po mestu in njegovi okolici potekale številne čistilne akcije. Medtem ko so zaposleni v zavodu Ljubljanski grad v preteklih dneh že očistili okolico gradu in grajskega griča, je čiščenje Ljubljanice načrtovano v aprilu.