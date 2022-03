Za 32-letnega Ljubljančana je bil to drugi dvoboj po več kot polletni odsotnosti zaradi zdravstvenih težav. Na prejšnjem turnirju v Indian Wellsu v prvi polovici marca je izgubil proti 75. igralcu na svetu, Poljaku Kamilu Majchrzaku.

Na turnirju WTA v Miamiju nastopata tudi Tamara Zidanšek in Andreja Klepač. Zidanškova je med posameznicami 19. nosilka in se bo danes zvečer po slovenskem času pomerila z Rusinjo Vero Zvonarjovo, ki se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije. Konjičanka se bo predstavila tudi med pari, in sicer z Italijanko Jasmine Paolini, zmagovalko turnirja WTA lani v Portorožu.

Med dvojicami bo zaigrala tudi Andreja Klepač s stalno partnerko Darijo Jurak s Hrvaške, s katero sta peti nosilki turnirja.