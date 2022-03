Človek ne more verjeti, kaj se dogaja, kako nerazgledani smo in kako čredno reagiramo. Nobene lakote s hrano ne bo, ne tukaj in ne v prihodnje. Ob višjih cenah hrane, ki bodo take vsaj kratkoročno, če ne srednjeročno, pa je treba poskrbeti za najšibkejše in jim zagotoviti dostojen obrok. Delati zaloge hrane doma je davek na neumnost. Bodimo pametni! Lahko pa se ukvarjamo z vrtičkarstvom, saj je to dobro iz več razlogov, in kupujemo preverjeno hrano iz lokalnega okolja od domačih proizvajalcev.

S tem bomo največ naredili zase in za tiste, ki se še mučijo s kmetovanjem, tudi živilstvom. Kmetom in živilskim podjetjem ekonomsko ni lahko v teh težkih časih in potrebujejo našo podporo, ki jim je lahko damo največ z nakupom, pa ne tistim prekomernim – to povzroča samo težave. x Nedeljski dnevnik