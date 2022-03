Spadam v kategorijo redkih, ki berejo in poslušajo, in še nisem v letih, ko bi stvari takoj pozabil. Zato vem, katera vlada ni preprečila več kot 3500 smrti zaradi okužbe s covidom-19, je zadolžila državo za dodatnih pet milijard evrov in ni preprečila številnih nesreč in smrti pri prečkanju tirov.

To, da nam vodstvo RTV SLO odpove dolgoletne in vsebinske oddaje ter jih nadomesti s predvolilnimi soočenji, je norčevanje iz mene ter tistega malega dela državljanov, ki ne trpimo za selektivno demenco. Moj poziv je preprost: takoj vrnite oddaje v ustaljene termine in politična soočenja prestavite na parlamentarni program.

Najbolj nedoumljiva poteza te vlade in predsednika, ministrov za delo, zdravje in tako dalje je popolna ignoranca opozoril sredi marca pred dvema letoma po osmih smrtih zaradi covida-19 v DSO Metlika, da naj takoj začnejo delati pri uvedbi dodatnega odzračevanja v zaprtih prostorih DSO, UKC in ZD ter drugih javnih ustanovah. Ker je nekaterim izobražencem preproste stvari težko razumeti, sem dopisal za lažjo predstavo, da imajo tudi doma v kopalnici ventilator, v kuhinji pa napo – oskrbovanci DSO pa v vseh starejših objektih ničesar od tega. In več kot 2500 ljudi je to »delo« te vlade, ministrov in predsednika plačalo z življenjem.

In zdaj naj gledam soočenja teh? S čim? Z oslovo senco?

Mitja Vilar, Šmarje - Sap