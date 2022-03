Živimo v nepravičnem svetu, kjer bogati in močni obvladujejo, tudi z orožjem, revne in šibke, nam jemljejo svobodo in življenja, ter v zlaganem svetu, kjer vladajo propaganda, cenzura in dvoličnost, ki nas silijo v negotovost ter dvom. Ob kruti ukrajinski vojni to doživljamo v polni meri.

Enostranska propaganda in cenzura. Spremljamo lahko samo zahodne medije, le tu in tam zvemo, da ni vse črno belo; da so ukrajinski prebivalci, zlasti Rusi v Donbasu, že več let talci neonacistov; da precejšnji delež aktualne oblasti v Kijevu sestavljajo fašisti, ki imajo velik vpliv na pomembne odločitve; da so nekateri med njimi (Azov bataljon) postali sestavni del ukrajinskih oboroženih sil; Natovi inštruktorji jih še urijo v uporabi orožja, ki ga pošilja EU, tudi Tonin; da zdaj v Ukrajino prihajajo neonacisti z vsega sveta, da bi se bojevali proti Rusiji. Njihov namen ni pomoč demokraciji, ampak zlorabljanje ruske invazije za uresničevanje lastnih interesov, zlorablja pa jih tudi Putin kot izgovor za invazijo. In vsi skupaj so krivi za svoje zločine.

Evropska in ameriška dvoličnost. Obstajata dve vrsti zločinov: proti človečnosti, ki jih povzroča Putin, in v imenu človeštva, ti so »hvalevredni in dobri«, izvajajo jih »zahodni borci za svobodo in demokracijo«. (Amerika je istočasno kot Rusija Ukrajino napadla Somalijo, da se ne vračam v preteklost, pa je Evropa ni obsodila.) In dve vrsti beguncev: mirno spregledajo rasizem ukrajinskih policistov, ki z vlakov mečejo črne afriške študente na študiju v Kijevu, poljski policisti pa jih na meji pretepajo. Dvolični so tudi pri sankcijah. Uvajajo jih za Rusijo, za druge, recimo za Izraelce, ki že leta izvajajo genocid nad Palestinci, pa ne. (Janša je še hitel razobešat izraelsko zastavo.) S posledicami sankcij se bomo spet soočali samo »navadni« državljani, elit se ne bodo dotaknile.

Slovenci sploh tekmujemo v dvoličnosti. Pa tudi v hlapčevstvu in prilizovanju. Naravnost čislamo velesilo, ki nas je »rešila zločinskega komunizma«, članstvo v zavezništvu pa nas bo »zagotovo varovalo« pred vsako vojaško agresijo. Podpisali smo sramotno Vilnjuško izjavo, da bi poudarili svojo pripadnost, Janša pa je še ameriške vojake, ki so zapuščali Nemčijo, vabil, naj se naselijo pri nas. Pripravljeni smo bili sprejeli vsaj enega zapornika iz Guantanama za Pahorjev »fototermin« pri predsedniku Obami. Najbolj me boli, da kaznujemo ruske umetnike in športnike, pa niso nič krivi za vojno. Ne bi me več presenetila morebitna Pahorjeva zahteva, naj mu Valerij Gergijev, ruski dirigent, vrne srebrni red za zasluge (2017), v Münchenski in Rotterdamski filharmoniji so mu že prekinili sodelovanje, niti umik sibirskih borovnic iz vrtnarij in ruske solate z jedilnikov ...

Propagandisti in dvoličneži uporabijo le to, kar jim ustreza, tiste, ki s prstom kažejo na njihovo sporno početje, pa hočejo na vsak način utišati, jih kaznovati, ali jih celo uničiti. Ker smo ravno pri Putinu, naj navedem primer v zvezi z njim. John Mearsheimer: »Putin je nekoč dejal: Kdor ne pogreša Sovjetske zveze, nima srca.« In potem še dodal: »Kdor jo hoče nazaj, nima možganov.« Mediji pa citirajo samo prvo polovico njegovega stavka. In te dni? Študentje Univerze v Chicagu so pozvali, naj dajo Johnu Mearsheimerju odpoved zaradi domnevnega »putinizma«.

V resnici ni treba iz Slovenije. Zdaj Janšev Programski svet RTV SLO grozi vsem, ki si drznejo javno kritizirati politični pritisk in cenzuro, osiromašen televizijski program, nekompetentno in nezakonito postavljeno vodstvo ter ustrežljive urednike. Zlasti so na udaru novinarji in njihov sindikat, čaka jih kazen. Oni, in ne neprofesionalni politični služabniki, krnijo ugled zavoda. Očitno čaka kazen tudi nas, če ne bomo obmolknili.

Polona Jamnik, Bled