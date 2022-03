Selektor Matjaž Kek je v Katar odpeljal reprezentanco z dvema novincema, Tomijem Horvatom (Mura) in Davidom Brekalom (Stavanger, Norveška), zaradi zdravstvenih razlogov pa sta sodelovanje odpovedala Josip Iličić (Atalanta, Italija) in Maks Barišić (Koper). Kot zadnji je v Doho z zamudo pripotoval Petar Stojanović (Empoli, Italija), razlog pa so bile predhodne zdravstvene težave. Slovenci so treninge začeli v ponedeljek na igriščih univerze v Dohi, odigrali pa bodo tudi dve prijateljski tekmi: jutri ob 15. uri s Hrvaško in v torek ob 18.30 s Katarjem, gostiteljem letošnjega SP.

»Po dolgem času smo dobili priložnost za igranje pripravljalnih tekem, veselim pa se tudi kakšnega treninga več, kajti v junijskem reprezentančnem terminu, ko se začenja liga narodov, to ne bo mogoče. Tekmi v Dohi bosta priložnost, da kdo od igralcev opozori nase, kot se je že dogajalo v preteklosti. Verjamem, da bomo pogoje za delo v Katarju izkoristili na najboljši možni način,« pravi selektor Matjaž Kek. Na razpolago ima 24 igralcev, od katerih jih 22 igra v tujini, v domači ligi le dva – poleg Horvata še Gregor Sikošek (Maribor).

Slovenija je na zadnji tekmi proti Hrvaški v kvalifikacijah za SP 2022 izgubila v Splitu z 0:3, Kek pa se jutri nadeja drugačnega razpleta. »Upam, da bo tekma v Dohi drugačna od tiste v Splitu. Hrvaška kot nasprotnik sprva ni bila načrtovana, a smo se nato hitro dogovorili na obojestransko zadovoljstvo. Gre za vrhunsko ekipo, na tekmi, čeprav bo prijateljska, pa se bo čutilo tudi veliko rivalstvo. A bolj me zanimajo moji fantje, tako da tekmecem ne bi posvečal večje pozornosti,« pojasnjuje Kek. Tekmi v Dohi bosta Slovencem služili tudi kot odlična priprava na junijski začetek lige narodov, v kateri bodo prvič igrali v skupini B s Švedsko, Srbijo in Norveško.

V zadnjem času je imel zdravstvene težave tudi Andraž Šporar, član angleškega drugoligaša Middlesbrougha, kamor ga je posodil Sporting iz Lizbone. »Zadnjih osem dni pred prihodom v Katar zaradi visoke telesne temperature nisem bil v pogonu, zato sem malce padel iz ritma, a ker sem pred tem odigral veliko zahtevnih tekem, ga bom hitro znova ujel,« meni Andraž Šporar, ki je v tej sezoni za klub dosegel osem golov. V reprezentanci, v kateri je doslej večinoma igral kot edini pravi napadalec, jih je dosegel pet, Kek pa bo morebiti preizkusil tudi različico z dvema napadalcema, Šporarjem in Benjaminom Šeškom (Salzburg). »Že v klubu igramo z dvema napadalcema, tako da sem vajen takšnega sistema igre. Šeško je zelo dober igralec in super bi bilo, če bi igrala skupaj. Sva dovolj različna tipa napadalcev za skupno igro, a odločitev bo selektorjeva.«

Hrvaški selektor Zlatko Dalić je poklical 25 igralcev (20 »legionarjev« in pet iz domačih klubov), ki bodo v Dohi igrali proti Sloveniji in Bolgariji. Napovedal je, da bo za tekmi sestavil dve različni ekipi, ne bo pa mogel računati na tri pomembne igralce: s koronavirusom okuženega Josipa Brekala (Torino) ter poškodovana Marcela Brozovića (Inter) in Šimeta Vrsaljka (Atletico Madrid). »Ko v Katarju govorimo tudi o team buildingu, s tem ne mislimo, da bomo le ležali na plaži, uživali na soncu in v morju ter pili pivo, ampak nas čaka resno delo s treningi in tekmami. Na prijateljskih tekmah pritisk ni tako velik kot na resnih, a naš pristop bo vseeno maksimalen,« pred 12. tekmo s Slovenijo (doslej sedem zmag Hrvaške, ena Slovenije, trije remiji) napoveduje Borna Barišić, član škotskega kluba Glasgow Rangers. x