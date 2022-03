Za mundial v Katarju znanih že 17 reprezentanc

Za nogometno svetovno prvenstvo, ki bo od 21. novembra do 18. decembra letos v Katarju, ima za zdaj vstopnice 17 od 32 reprezentanc. Včeraj sta si nastop na mundialu 2022 priigrali še reprezentanci Japonske in Savdske Arabije; poleg države gostiteljice Katarja bo na svetovnem prvenstvu za zdaj nastopilo deset evropskih, dve južnoameriški in štiri azijske reprezentance. Iz južnoameriških kvalifikacij sta si nastop v Katarju za zdaj priigrali Brazilija in Argentina, iz azijskih poleg Katarja še Iran, Južna Koreja, Savdska Arabija in Japonska, iz evropskih pa Danska, Nemčija, Francija, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija, Anglija, Švica in Nizozemska. Japonski nogometaši so včeraj z 2:0 zmagali v gosteh pri Avstralcih in si s tem krog pred koncem kvalifikacij že priigrali nastop na svetovnem prvenstvu. Zahvaljujoč izidu v Sydneyju je do nastopa prišla še Savdska Arabija, ki je včeraj ob 16. uri gostovala na Kitajskem. cr