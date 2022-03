Izjemni formi košarkarjev Cedevite Olimpije ni videti konca. Ljubljančani so proti Venezii v 16. krogu evropskega pokala znova navdušili in v drugokakovostnem evropskem tekmovanju vknjižili že šesto zaporedno zmago, s katero so si dva kroga pred koncem že zagotovili najmanj peto mesto in s tem mesto v končnici. Vidno zadovoljen je bil v sredinem večeru tudi predsednik kluba Emil Tedeschi, ki je bil v Stožicah prvič po izbruhu pandemije koronavirusa. Prvi mož Atlantic Grupe navdušenja ni skrival, z roba parketa je košarkarje v zelenih dresih ves čas bučno spodbujal, pred tekmo pa tudi vsakega posebej pozdravil in jim namenil besedo ali dve. »Lepo je videti, ko na tekmo pride vodstvo kluba. Še lepše je, da v takem trenutku pokažemo predstavo, kot smo jo,« se je smejalo trenerju Jurici Golemcu. Do konca rednega dela evropskega pokala sta ostali še tekmi z Valencio in Promitheasom, možnosti zmajev za četrto mesto v skupini B, ki v osmini finala prinaša prednost domačega parketa, pa so vse večje.

Golemac: Evforije ni

Čeprav je Golemac pred obračunom z Venezio opozarjal na nevarnosti, ki prežijo na njegovo moštvo, je bil strah odveč. Kapetan Jaka Blažič in soigralci so po uvodnem sodnikovem metu tako rekoč eksplodirali, zadevali z vseh položajev in si že v 11. minuti priigrali prednost 20 točk. Glede na formo Ljubljančanov je bilo jasno, da je v tistem trenutku zmagovalec že odločen, a praktično do samega konca niso popuščali in vmes vodili tudi že za 32 točk. Golemac je v zadnji četrtini minute nato namenil še mladim Danu Duščaku, Luki Ščuki in tudi Žigi Daneuu, gostje pa so to izkoristili in razliko na koncu zmanjšali na 15 točk. »Ponosen sem na igro moštva. Od samega začetka smo igrali z veliko energije in bili osredotočeni na naloge, ki smo si jih zadali. V vseh segmentih igre smo bili boljši od nasprotnika. Vrhunsko smo pristopili tudi v obrambi. Košarkarjem Venezie nismo pustili odprtih metov, povsem odrezali Jordana Theodorja, ob tem pa pritiskali v skoku v napadu. V tem pogledu imamo največ možnosti za napredek in očitno je, da igralci to razumejo,« je bil zadovoljen Jurica Golemac.

Rezultati Cedevite Olimpije v zadnjem obdobju so resnično impresivni. Na zadnjih 17 tekmah so klonili le dvakrat, obakrat v državnem prvenstvu, ko so igrali s pomlajeno ekipo brez vseh nosilcev igre ter trenerja Golemca in morali priznati premoč Šenčurju in Podčetrtku. »V slačilnici ni nobene evforije, zato mi igralcev ob pozitivni seriji ni treba miriti. Vsi so lačni zmag in uspehov in se trudijo, da bi bili še boljši. Neumno od mene bi bilo, da bi po taki tekmi govoril o rezervah, a zagotovo se z doseženim do zdaj ne bomo zadovoljili. Imamo visoke cilje, tudi igralci pri sebi jih imajo. Vsako naslednjo tekmo želimo dobiti in to nas vleče naprej,« je pojasnil Golemac, ki se je razveselil tudi povratka Melvina Ejima. Proti Venezii je Kanadčan dosegel sedem točk. »Še en kakovosten igralec v rotaciji, kar nam bo na tekmah, ki sledijo, prišlo še kako prav.«

Stvari so si povedali v obraz

Med najboljšimi posamezniki pri zmagi proti Venezii je bil Zach Auguste, ki je 20 točkam dodal osem skokov. Ameriški center je potrdil, da je prihod Alena Omića blagodejno vplival nanj. »Konkurenca na treningih je samo dobrodošla. Alen je odličen fant. Z njim imamo pod košem razbijača, ki igra na telo. Jaz pa sem bolj tip centra, ki veliko teče in skače visoko. Nasprotniku se je tako zelo težko pripraviti na naju, saj sva si povsem različna,« je pojasnil Zach Auguste in nato še razkril, kaj je bilo ključno za dvig forme moštva. »Na začetku sezone nam ni šlo prav nič od rok. Vedeli smo, da lahko igramo precej bolje. Ključno je bilo, da nismo iskali krivcev, temveč smo se nekajkrat usedli in si stvari povedali v obraz. Ali stopimo skupaj ali pa bomo potonili. Izbrali smo prvo možnost in rezultat je viden.« x