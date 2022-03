Na sojenju Gregorju Ducmanu zaradi umora mame in poskusa umora očeta so včeraj večinoma brali listine iz kazenskega spisa. Senat pa še vedno bega vprašanje, ali se je obdolženi zavedal, da je usodnega dne zagrešil krvav zločin, ali mu je psihoza, ki naj bi bila posledica sočasnega uživanja prepovedanih drog amfetamina in alkohola, tako omračila um, da je moril v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Mnenji dveh izvedencev psihiatrične stroke, Petra Preglja in Bojane Avguštin Ahčin, se namreč razlikujeta.

Zagovornica obdolženega je zato predlagala sodišču, da angažira drugega izvedenca psihiatra, ki naj vključi tudi mnenje psihiatra klinične psihologije. Tožilka je sicer menila, da je za tožilstvo izvedensko mnenje komisije za fakultetna izvedenska mnenja dovolj prepričljivo. »Če se bo sodišče kljub temu odločilo, da angažira novega izvedenca psihiatrične stroke, pa predlagam, da še pred tem zasliši specialistko psihiatrije Valentino Winkler Skaza,« je dejala Sladičeva. Winkler-Skazova je bila namreč dežurna v ambulanti psihiatrične bolnišnice Vojnik, ko so tja iz celjske bolnišnice pripeljali obdolženega Ducmana. A slednja pri njem ni ugotovila kakšnih posebnosti. Sojenje se bo nadaljevalo sredi prihodnjega meseca.