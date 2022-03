Še ena kataklizma se nam bliža. Sicer ne v pojavni obliki Rusov, virusov, pomanjkanja plina, olja, moke, testenin in drugih dobrin, temveč naj bi bilo do leta 2050 po vseh znanstvenih dognanjih, ki so jih predočili v oddaji Pop In na Pop TV, osiromašenih že več kot devetdeset odstotkov tal. Da so stvari resne, so dokazovali številni zaskrbljeni znani obrazi slovenske zvezdniške elite, ki so jih predstavili kot tiste, ki jim ni vseeno, kako bodo naši otroci sodili našo dandanašnjo brezbrižnost do narave, in ki so se pridružili akciji Rešimo prst (Save Solil), ki jo vodi youtubovski modrec joge Sadhguru v okviru svoje organizacije Conscious Planet.

Eden takšnih, bolj zaskrbljenih zaradi napovedane iztrošenosti rodovitnih tal je glasbeni idol mlajše generacije Saša Petrović - Challe Salle, ki je v Popove kamere dejal, da se kot Vrhničan dobro spomni požara v tovarni Kemis, ki je precej negativno vplival na okolje. Zato se sam kot vzornik mnogim poskuša potruditi, da jih usmerja v pozitivno smer v smislu skrbi za okolje. Challejev glasbeni kolega Rok Terkaj - Trkaj pa je šel še korak naprej in ne jamra, ampak že išče rešitve. Pravzaprav je eno že našel. Skriva pa se v konoplji. »To je rastlina, ki lahko z veliko manjšim vložkom vode daje dobre rezultate. In še bolj zdrava je kot pšenica. Ima lastnosti fitoremediacije in iz zemlje vleče slabe stvari,« je rešitev za ohranjanje prsti v znanstvenem tonu predstavil Rok. Pohvalil se je, da je že ustanovil podjetje za promocijo konoplje in proizvodnjo nekaterih izdelkov iz te svete rastline ter s tem našel zaposlitev za pet ljudi.

Gozd drugi dom Jerneja Tozona

V reviji Suzy so se posvetili svetovnemu dnevu gozdov. Slovenijo so predstavili kot zeleno deželo, ki se lahko pohvali z enimi najbolj zdravih in neokrnjenih gozdov deleč naokoli, veliko državljanov pa se pod krošnje iglavcev in listavcev zateče, da bi se naužili čistega zraka, našli idealno mesto za meditacijo, umirili dušo in telo. Marsikdo obožuje nabiranje plodov, s katerimi nas vsako leto obdarijo ta čarobna polja dreves, kot so poetično predstavili našo drevesno floro. Po uvodniku se je razgovorilo še nekaj naših gozdnih junakov. Mednje vsekakor spada Jernej Tozon, ki mu gozd predstavlja kar drugi dom, kot so navdušeno povzeli njegove besede, ker se mimo dreves vsak dan prebija do gora. Ampak kot je še malce potožil, znajo biti ljudje po njegovem opažanju zelo nemarni in brez slabe vesti v gozdove odvažajo odpadke, s tem pa ogrožajo celoten ekosistem in tudi sebe. »Vsem tem polagam na srce, da se moramo do svojega zelenega bisera vesti spoštljivo in se nanj pogosto spomniti, ne samo ob svetovnem dnevu gozdov,« je svet in splet o varstvu gozdov podučil pojoči čuk.

Vsestranska umetnica Salome, kot so jo predstavili svojemu bralnemu krožku, pa se je ob misli na gozdove vrnila v otroštvo na otok Rab. »Hodili smo sekat točno določena drevesa, da bi tako očistili površino in jo zaščitili pred požari, hkrati pa smo z nasekanim lesom prišli do cenejšega gretja. Potem pa sem se s selitvijo na sončno stran Alp v najširšem kontekstu zaljubila v vse, kar nam ponuja gozd,« se je razneženo izpovedala in še navrgla, da je pred dvema letoma postala strastna gobarka in nabiralka borovnic, ki vestno opreza, kot je navdahnjeno razložila, da ji nasproti ne pribrunda kak medved. Poseben odnos do okolja, v katerem živi in ustvarja, ima tudi narodnozabavni prvak in televizijski voditelj Blaž Švab, ki po poročanju časnika Svet 24 na splošno velja za zelo urejenega in organiziranega estradnika. Nima pa njegova strast do čistega okolja prav veliko zveze z živo naravo. »Doma imam dva robotska sesalnika in še navadnega, zdaj pa si ogledujem še vodnega in tistega, ki bo za domači fotelj. Moja tašča je rekla, da imam rahlo motnjo glede čistoče. Zjutraj, ko vstanem, moram najprej posesati vse, sploh po zajtrku, da slučajno ni kaj padlo na tla,« je menda z nasmeškom priznal priljubljeni modrijan. Ni pa spet tako popoln moški, kot se lahko sodi po prebranem, saj je mirno pripomnil, da od domačih opravil sovraži pranje perila.

Pomembna je ženstvenost

Naši slavni sodržavljani bodo, kot kaže, ta vikend preživeli po gozdovih in s sesalnikom v rokah, ljudstvo pa bo raje rajalo v Planici in ob pametnih ekranih. Da bo letos največji slovenski praznik minil še posebej slovesno, je ravno nekaj dni pred prireditvijo nakazal Žiga Jelar. Poleg vrhunskih športnih dosežkov – pretekli konec tedna je v Oberstdorfu osvojil 2. in 4. mesto – je po poročanju spletnega mesta rtvslo.si Žiga še glasbenik, ki si premore med skakalnimi sezonami krajša z igranjem kitare in petjem. Tik pred poleti v Planici je izšla njegova nova skladba Odpri oči, v kateri se po izčrpnem poročilu ukvarja predvsem z motivi izolacije, sramote, strahu in tesnobe, ki so tako kot večino drugih prebivalcev sveta zaznamovali njegovo življenje v zadnjih dveh letih. Kot je še povedal za MMC, je žongliranje med športno in ustvarjalno kariero precej zapleteno, prvo mesto pa ima za zdaj še vedno športna pot. Je pa kot zanimivost izdal, da so skupaj z ansamblom novo pesem posneli že poleti. »Pred sezono in med sezono seveda ne snemamo pesmi, zaigram le za odklop od vseh obveznosti,« je naznanil in se, kot so pribeležili, še pošalil, da vsaj za zdaj nima namena napisati pesmi o skakalnicah ali skakanju, pa tudi nove planiške himne ne bo napisal. »Ne bi si upal postaviti se po robu Avsenikom. Mislim, da je to naša najlepša himna Planice,« je ponosno zatrdil Jelar.

Kako pa pravzaprav sploh nastane glasbeni »bestseller«, je poslušalcem slovenskih obveznih glasbenih kvot pa seveda tudi bralcem in bralkam Sveta 24 razodel slovenski glasbeni superjunak Miran Rudan. Tako kot Žigo je tudi njega pri novopredstavljenem poletnem hitu navdahnila samota. »Poleti vedno iščem nekaj novega. Tako je nastala pesem Lažeš mi, ustvarjal sem jo pol leta. Hodim na morje na bolj osamljen kraj, kjer sem dobil nov navdih. Idejo za zgodbo dobim takoj – melodijo sem že imel, saj mi jo Matjaž Vlašič najprej napiše. Kar dolgo sem jo ustvarjal,« je del Rudanove osebne izpovedi, ki jo je delil z javnostjo.

Zelo oseben je bil še glasbeni kolega obeh predhodnikov, ki pa tokrat ni razglabljal o glasbi, temveč o ženskah. Po odkritju revije Nova je namreč Omar dekletom neverjetno privlačen, se pa za zdaj vsaj po njihovih podatkih še ni resno vezal, za zabavo in užitek pa izbira med mlajšimi lepoticami. A kot pravi Omar, videz le ni vse. »Zunanji videz mi je seveda pomemben, ampak ne samo in izključno. Bolj pomembna mi je ženstvenost. Ni nujno, da je ženska brezhibna lepotica, da me privlači. Energija se mi zdi bolj pomembna,« je 40-letni lomilec ženskih src, kot so mu polaskali, povedal o ženski energetski vrednosti. x