Skok je bil usoden za 40-letnega očeta in 41-letno mamo, njuno osemletno hčerko in mamino sestro dvojčico. 15-letni sin je v bolnišnici v kritičnem stanju.

Skočili so, ko sta se na njihovem domu oglasila dva policista, ker naj bi oče svoja otroka nezakonito poučeval sam doma in nista hodila v šolo. Potem ko sta potrkala na vrata in se predstavila, jima vrat ni odprl nihče, v stanovanju pa je zavladala tišina, zato sta odšla.

V vmesnem času je z balkona skočilo pet družinskih članov. Po navedbah sosedov je družina prihajala iz Francije, v stanovanju pa so zelo neopazno živeli približno tri leta.