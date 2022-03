Po podatkih državne volilne komisije (DVK) so včeraj do 13. ure kandidatne liste v vseh osmih volilnih enotah vložile parlamentarne NSi, LMŠ, SD, SAB, SNS in gibanje Povežimo Slovenijo, katerega del je koalicijska stranka Konkretno. Med zunajparlamentarnimi strankami, ki so kandidature že vložile v vseh volilni enotah, so Gibanje Svoboda, Naša dežela, Resni.ca, Za ljudstvo Slovenije, Piratska stranka Slovenije in Ljudska lista gibanja Zdrava družba.

V DeSUS vložili kandidatne liste za državnozborske volitve

Med zadnjimi je včeraj kandidatno listo vložil DeSUS. Stranka bo kandidirala v vseh volilnih enotah, kandidatne liste pa so vložili s podpisi volivcev. V vodstvu DeSUS so prepričani, da se bo stranka na volitvah uvrstila v parlament in še naprej enakopravno odločala o usodi slovenskih upokojencev.

Po besedah predsednika stranke Ljuba Jasniča so za zbrali 895 podpisov volivcev, zatem pa so zbiranje glasov ustavili, ker so ocenili, da za to ni več nobene potrebe. Na volitvah bo kandidiralo 38 moških kandidatov in 30 žensk, nekateri bodo nastopali v dveh volilnih okrajih, tako da imela stranka svoje kandidate v vseh 88 okrajih. Najmlajša članica stranke je Neja Gajzer iz Maribora, rojena leta 1996, najstarejši je Janez Artač, letnik 1941.

Jasnič: Moralna vest upokojencev bo v Sloveniji še naprej prisotna

Čeprav so nekateri DeSUS že odpisali, njeno vodstvo pričakuje da se bo stranka uvrstila v parlament. »V vodstvu stranke smo zelo veseli, da pri izbiranju kandidatov za volitve v DZ in pri zbiranju podpisov volivcev nismo imeli nobenih težav. Udeležba na naših volilnih konferencah je bila 100-odstotna. Moralna vest upokojencev bo v Sloveniji še naprej prisotna. Pričakujemo, da bomo prišli v parlament in enakopravno z ostalimi strankami odločali o življenju 600.000 Slovencev in Slovenk, ki so danes v pokoju,« je poudaril Jasnič.

Med programskimi prioritetami DeSUS je izpostavil skrb za zdravstvo, socialo, pokojnine in dolgotrajno oskrbo, poseben poudarek pa bodo namenili tudi sodelovanju s civilno družbo. »Naš moto je, da nihče v Sloveniji ne sme biti lačen, nikogar ne sme zebsti. Ta država je tako bogata, da mora poskrbeti za vse svoje starejše ljudi,« je med drugim poudaril Jasnič. Na vprašanje, kako ocenjujejo poteze nekaterih poslancev DeSUS, ki kandidirajo pri drugih strankah, denimo poslanec Branko Simonovič, pa je Jasnič poudaril, da si o teh članih v stranki ne mislijo nič dobrega.

»Ne podpiramo, da naši vodilni ljudje, tisti, ki so v DeSUS odigrali vidno vlogo in so imeli na račun stranke dobre položaje in službe, kar naenkrat ugotovijo, da v DeSUS ne sodijo več. Po našem mnenju s takšnimi dejanji delajo škodo stranki,«j e poudaril Jasnič. Meni še, da »druge stranke v DeSUS vidijo plen, ki se ga lahko lotijo pred volitvami«, a je po njegovih besedah njihova skrb za upokojence le začasna.

Stranka Vesna ob vložitvi kandidatur volivce poziva, naj glas oddajo z mislijo na prihodnost

Danes je kandidatno listo vložila tudi stranka Vesna. Predsednica stranke Urša Zgojznik je povedala, da se na volitve podajajo z 80 kandidati, liste pa so polne v vseh volilnih enotah v vseh okrajih. V stranki menijo, da Slovenija potrebuje njihovo zeleno razmišljanje, in pozivajo volivce, naj glas oddajo z mislijo na prihodnost.

Njihovi kandidati so po besedah Zgojznikove zelo različni, od delavcev, študentov in dijakov do raziskovalcev in doktorjev, od tega je 40 odstotkov žensk. Najmlajši je star 18, najstarejši pa 81 let. Med njimi sta dve Slovenki leta, Petra Greiner in predsednica stranke Urša Zgojznik, prejemnik Goldmanove nagrade Uroš Macerl, pevec skupine Orlek Vlado Poredoš, gorski reševalec Klemen Belhar, aktivistka za ženske pravice Jasmina Jerant, starosta slovenskih zelenih Miha Jazbinšek in častni občan občine Novo Mesto Janez Penca.

Zgojznikova je poudarila, da je sama kandidaturo oddala z mislijo na hčer, saj je vprašanje, v kakšnem svetu bo živela čez 10 ali 20 let tudi vprašanje za letošnje državnozborske volitve. »To, da se še vedno pogovarjamo o manipulacijah, sovraštvu, razdeljevanju družbe, vsekakor ni tema, ki bi mojo hči zanimala. Manjkajo zelene teme, ne pogovarjamo se o tem, kakšno vodo bomo pili, kakšno hrano bomo jedli. Ukrajinska kriza nam kaže, kako zelo smo odvisni od drugih, kako imamo slabo samooskrbo,« je dejala.

Zgojznik: Z javnomnenjskimi rezultati se manipulira

V stranki si želijo prestopiti parlamentarni prag in tudi če jim javnomnenjske raziskave napovedujejo od 0,5- do 3,5-odstotno podporo, niso pesimistični in ne nameravajo obupati. Menijo, da se z javnomnenjskimi rezultati manipulira in da obstajajo določene agende. Prepričani so, da imajo v Sloveniji večjo podporo in da bo 24. april pokazal pravi rezultat.

Če bodo prestopili parlamentarni prag, se bodo pogovarjali z vsemi strankami, ker menijo, da gre za preveč pomembne teme. Kot je dejala predsednica stranke, bi se sicer »zaradi kratenja pravic ali omejevanja demokratičnih načel« težko usedli za isto mizo s trenutno vladajočo koalicijo, a v tem trenutku ne želijo biti izključevalni.

V soboto se bodo kandidati predstavili osebno po volilnih enotah, in sicer s čistilnimi in drugimi akcijami. Stranki se namreč zdi pomembneje, da prispevajo družbi, kot da najemajo velike dvorane »za slikanje in trepljanje«, je dejala Zgoznikova, ki je napovedala tudi udeležbo stranke na petkovem podnebnem protestu.

Dobra država in Naša prihodnost na volitve s skupno listo

Stranki Naša prihodnost Ivana Galeta in Dobra država, ki jo vodi Smiljan Mekicar, bosta na državnozborskih volitvah nastopili s skupno listo. Kandidatne liste so že usklajene, po Mekicarjevih besedah pa so izbrali najboljše kandidate omenjenih dveh ter še nekaterih drugih strank in gibanj. Katere so te stranke in gibanja, še ni želel razkriti, več bo znanega v petek, ko bodo predstavili tudi programske usmeritve in kandidate skupne liste.

Tako Dobra država kot Naša prihodnost sta pred kratkim dobili novo vodstvo. Mekicar je vodenje Dobre države prevzel po odstopu Bojana Dobovška, ki se je za odstop odločil, ker je zagovarjal stališče, da mora stranka na volitvah v DZ nastopiti sama. Stranka Naša prihodnost pa je pred kratkim za novega predsednika imenovala nekdanjega uslužbenca zavoda za blagovne rezerve in žvižgača Galeta, podpredsednica pa je postala nekdanja evropska komisarka Violeta Bulc.

Stranke morajo upoštevati tudi tako imenovane ženske kvote

Kandidature morajo stranke podkrepiti s podpisi treh poslancev ali podpisi volivcev. Pri določitvi liste kandidatov morajo predlagatelji določiti tudi, v katerem volilnem okraju se bo glasovalo o posameznem kandidatu, upoštevati pa morajo tudi tako imenovane ženske kvote, saj na kandidatnih listah noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 35 odstotki skupnega števila kandidatov.

Ko bodo vse kandidatne liste vložene, bodo volilne komisije volilnih enot preizkusile njihovo zakonitost, do 3. aprila pa bodo z žrebom določile sezname potrjenih list kandidatov v posamezni volilni enoti. DVK bo do 8. aprila javno objavila sezname list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih. Kandidati za poslance morajo DVK danes tudi sporočiti organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo. Za nagovarjanje volivcev bodo imele stranke in liste čas do 22. aprila opolnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Še danes mogoče zahtevati glasovanje iz tujine na volitvah v DZ Volivci, ki bodo na dan glasovanja na državnozborskih volitvah 24. aprila začasno v tujini, lahko še danes do polnoči obvestijo Državno volilno komisijo, da želijo glasovati po pošti ali na enem od diplomatsko-konzularnih predstavništev. Vlogo za takšno posebno posebno obliko uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala eUprava. Po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih bodo lahko glasovali tudi volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji. Tem bo DVK po uradni dolžnosti po pošti poslala volilno gradivo, tako da se jim za glasovanje ni treba prijaviti. Tisti volivci, ki stalno prebivajo v tujini, bodo pa na dan glasovanja v Sloveniji, pa bodo lahko glas oddali na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije oziroma na tako imenovanem volišču omnia. V tem primeru morajo o tem obvestiti DVK, in sicer najpozneje 20. aprila.