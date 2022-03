»Naše trenutne analize kažejo, da je raketa letela 71 minut in dosegla višino 6000 kilometrov, nato pa padla v Japonsko morje, približno 150 kilometrov zahodno od polotoka Ošima na Hokaidu,« je dejal japonski obrambni minister Makoto Oniki. Dodal je, da poročil o škodi ni bilo, izstrelitev pa je označil za »resno grožnjo« japonski varnosti, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi japonski premier Fumio Kishida je danes obsodil izstrelitev medcelinske balistične rakete, ki je pristala v Japonskem morju. »To je nezaslišano in neodpustljivo dejanje. Severna Koreja ogroža mir in varnost celotne regije in mednarodne skupnosti,« je dodal Kishida.

»Šlo je za kršitev prekinitve izstrelitev medcelinskih balističnih raket, ki jo je predsednik Kim Jong-un obljubil mednarodni skupnosti,« je po navedbah AFP dejal južnokorejski predsednik Moon Jae-in.

Moon je dodal, da gre tudi za kršitev sankcij oziroma resolucij ZN. Severni Koreji, ki se je sama razglasila za jedrsko državo, so ZN z resolucijami prepovedali preizkušanje orožja, vključno z medcelinskimi balističnimi raketami, od katerih lahko nekatere nosijo tudi jedrsko bojno glavo.

Potezo Severne Koreje so ostro obsodili tudi v ZDA. »Washington obsoja Severno Korejo zaradi poskusne izstrelitve balistične rakete dolgega dosega. To je nesramna kršitev številnih resolucij Varnostnega sveta ZN, ki po nepotrebnem tvega destabilizacijo varnostnih razmer v regiji,« je v izjavi sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki.

Pjongjang je poskusne izstrelitve raket in druga testiranja orožja prekinil leta 2019, ko je voditelj Kim Jong-un začel pogajanja s tedanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Nato so pogovori propadli, Severna Koreja pa sedaj kljub ostrim mednarodnim sankcijam nadaljuje s prizadevanji za posodobitev svoje vojske.

Južnokorejska vojska je medtem sporočila, da je v odgovor na današnji severnokorejski poskus izstrelila tudi več svojih raket, in da je pripravljena in sposobna izvesti natančne napade na lokacijo, od koder je Severna Koreja izstrelila medcelinsko balistično raketo.