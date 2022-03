V prestolnici so zunanji košček uredili s pokrito sončno teraso v nadstropju. Od tam stopnišče vodi do zelenice, avtomobilskega nadstreška in vrtne lope. S pravimi sestavinami je zunanja ureditev postala osvežilen vsakodnevni mešani napitek za povezovanje in sproščanje stanovalcev ter njihovih gostov.

Konstrukcija enaka, streha drugačna Prednosti uporabe kovinske konstrukcije so trajnost, vitkost in enostavno vzdrževanje. Nadstreška se razlikujeta v strešnem materialu, ki je pri avtomobilskem poln in lesen, pri nadstrešku na terasi pa prosojen in steklen. Podeskan pas na strešni terasi služi kot senčnik, ki preprečuje pregrevanje notranjosti. Z namenom ustavljanja hladnih vetrov s severa ga dopolnjuje lesena pregradna stena. Ker v hiši vedno primanjkuje prostora, je za skladiščenje koles, igrač, pnevmatik, vrtnega orodja in opreme poskrbljeno v vrtni lopi. Zaradi pravokotne oblike in velikosti ponuja dve vstopni točki prek enokrilnih vrat.

Zakaj v zunanjem prostoru uporabljati različne naravne materiale Uporaba in kombinacija naravnih materialov ponuja več funkcionalnih in oblikovalskih možnosti. Steklo zagotavlja, da je zahodna terasa topla, svetla in prijetna za bivanje od jeseni do pomladi, v poletnem času pa lahko družina za aktivnosti v senci izkoristi nadstrešek za avto. Kovina je material z dolgo življenjsko dobo, odporen proti zunanjim vplivom, zaradi svoje trdnosti pa tudi varna balkonska in stopniščna ograja. Les primarno raste v deblih dreves po vsej Sloveniji, za predelavo zahteva najmanj energije in je v primerjavi z omenjenima materialoma najcenejši, povrh vsega pa je sprehod na vrt ob oprijemu lesenega ročaja toplejši.

Barve izžarevajo energijo in harmonijo Izhodišče za opečnato rdečo zaščito lesa so ujemajoči okenski in vratni okvirji. Nasprotje je kovina, prašno barvana v antracitnem odtenku, ki umirja intenziteto in skrbi za sodoben videz. Za kakovost bivanja v pozidanem prostoru skrbijo predvsem zelena območja. Pomembni so zelenica, zimzelena živa meja, vsak grmiček ali ginko na terasi. Povečanje zelenih površin bi v tem primeru lahko dosegli z ekstenzivno ozelenitvijo avtomobilskega nadstreška, tako imenovano zeleno streho. Tekst: Špela Pavlič Kos, Mizarstvo Kos, foto: Urša Cigler in Center za zunanjo ureditev, d. o. o.