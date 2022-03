»Vojna Rusije ni le vojna proti Ukrajini. Njen pomen je širši,« je dejal Zelenski. »Rusija je začela vojno proti svobodi,« je dodal in posvaril, da je to šele začetek.

Ljudi po celem svetu je povabil, naj se združijo na trgih in ulicah v podporo Ukrajini, svobodi in življenju, poroča britanski BBC.

»Svet mora ustaviti Rusijo. Svet mora ustaviti vojno,« je pozval pred današnjimi vrhovi G7, Nato in EU v Bruslju.

V nagovoru je še posvaril zahodne voditelje, da Rusija skuša s svojo gospodarsko močjo ustaviti zaveznike Ukrajine, da se ne vmešajo v vojno. »Vemo, da so Rusi že začeli lobirati svoje interese. Interese vojne. Vemo, da sodelujejo z nekaterimi partnerji,« je dejal.

»Na vseh treh vrhovih se bo videlo, kdo je prijatelj, kdo je partner in kdo nas je izdal za denar,« je posvaril.

V Bruslju bo danes niz srečanj voditeljev članic EU, zveze Nato in skupine G7, ki bodo usklajevali ukrepanje v odziv na rusko invazijo Ukrajine. Po mesecu dni vojne bodo v ospredju priprave dodatnih sankcij proti Kremlju in drža do Kitajske v kontekstu možnosti, da ta Rusiji pomaga gospodarsko ali vojaško.

Zelenski bo danes nagovoril voditelje zveze Nato, pri čemer se pričakuje, da bo pozval k dodatni pomoči v obliki vojaške opreme kot so letala in protiletalski sistemi.