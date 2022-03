Z zmago se je Dallas izenačil z Utah Jazz (45-28) na četrtem mestu zahodne konference, ekipi pa se borita za prednost domačega terena v prvem krogu končnice lige NBA.

Jazzerji, ki so tokrat s 97:125 izgubili v Bostonu, imajo sicer ta čas tie-breaker proti Dallasu, ekipi pa se bosta med seboj spet pomerili v nedeljo v Teksasu.

Počival tudi Dragić

Medtem pa so Brooklyn Nets Gorana Dragića, ki zaradi bolečin v levem kolenu prav tako ni igral, s 120:132 izgubili na gostovanju pri Memphis Grizzlies, četudi so slednji igrali brez Jaja Moranta.

Kyrie Irving je sicer za mrežice prikazal novo blestečo predstavo in na svoj 30. rojstni dan dosegel 43 točk, še 35 jih je dodal Kevin Durant, vendar so grizliji pokazali timski duh. Prva strelca zmagovite ekipe sta bila Desmond Bane in De'Anthony Melton s po 23 točkami, medtem ko jih je Dillon Brooks za domačo ekipo dodal 21. Poleg omenjene trojice so še štirje domači košarkarji tekmo končali z dvomestnim številom točk.

»To je najboljši kolektiv v smislu ekipnega dela na igrišču, v katerem sem bil do sedaj. Prevedrili smo vihar, ostali osredotočeni na igro in za nagrado tudi zmagali,« je po tekmi dejal Bane.